Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar devam ediyor

Haymana'nın Kesikkavak köyü yakınına düşen jetin enkazının bulunduğu alandaki çalışmalara sabahın ilk saatlerinde yeniden başlandı.

Ekipler, balçık arazide, yoğun sis altında çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, AFAD tarafından kurulan mobil koordinasyon merkezinden çalışmaları takip ediyor.

Öte yandan, enkazda incelemelerde bulunmak üzere Libya'dan bir kaza kırım heyetiyle jetin kiralandığı ülke Malta'dan bir heyetin de gelmesi bekleniyor.