Ankara'da düşen jetin enkazındaki çalışmalar devam ediyor
Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jetin enkazındaki çalışmalar devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 11:22, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 11:45
Haymana'nın Kesikkavak köyü yakınına düşen jetin enkazının bulunduğu alandaki çalışmalara sabahın ilk saatlerinde yeniden başlandı.
Ekipler, balçık arazide, yoğun sis altında çalışmalarını sürdürüyor.
Yetkililer, AFAD tarafından kurulan mobil koordinasyon merkezinden çalışmaları takip ediyor.
Öte yandan, enkazda incelemelerde bulunmak üzere Libya'dan bir kaza kırım heyetiyle jetin kiralandığı ülke Malta'dan bir heyetin de gelmesi bekleniyor.