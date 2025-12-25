Futbolda FETÖ soruşturması: 4 isim ifadeye çağırıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Futbolda şike kumpası soruşturması kapsamında dört kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

