İletişim Başkanı Duran'dan 'Regaib Kandili' mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Regaib Kandili'nin duaların kabulüne, milletin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin daha da güçlenmesine vesile olmasını diledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 13:22, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 13:22
İletişim Başkanı Duran'dan 'Regaib Kandili' mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından Regaib Kandili dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Manevi iklimiyle gönülleri kuşatan mübarek üç ayların müjdecisi Leyle-i Regaib'e bir kez daha kavuşmanın huzurunu yaşadıkların belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bu müstesna gecenin, dualarımızın kabulüne, milletçe birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Yüce Rabbimizden, başta Gazze olmak üzere, zulüm ve acıların gölgesinde yaşam mücadelesi veren tüm mazlum coğrafyalara adalet, huzur ve özgürlük ihsan etmesini niyaz ediyorum. Leyle-i Regaib'imiz mübarek olsun."

