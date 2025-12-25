Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk diasporası irade sahibi olmayı başarmıştır
İstanbul Havalimanı'nda yeni hedef: 90 milyon yolcu

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, 2026 yılına önemli hedeflerle başladıklarını belirterek, "Önümüzdeki yıl İstanbul Havalimanı'nda 90 milyona yaklaşan yolcuyu ağırlamayı hedefliyoruz" dedi.

Haber Giriş : 25 Aralık 2025 13:35, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 13:58
Bilgen, İstanbul Havalimanı'nda görevli gazetecilerle kahvaltıda bir araya gelerek, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve 2026 hedeflerini anlattı.

Havalimanı özelinde başarılı bir yıl geçirdiklerini, birçok ilki başardıklarını belirten Bilgen, "2025 yılını, zaman zaman bölgesel siyasi istikrarsızlıkların yol açtığı etkilerle ama genel olarak İstanbul'un ve Türkiye'nin havacılıkta hedeflediği noktalara doğru yürüdüğü bir yıl olarak geride bırakıyoruz. Yıla başlarken koyduğumuz hedeflerin pek çoğunu başarmış olarak yılı kapatıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Bilgen, yılbaşında koydukları bazı hedeflere değinerek, "Örneğin, geçen yılın başında yolcu hedefi olarak 84 milyon üzerine çıkmayı hedeflediğimizi söylemiştik. Yeni hava yollarını İstanbul'a getirmeyi planladığımızı, 240 megavatlık güneş santralimizi devreye alarak dünyada kendi elektriğinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan üreten ilk büyük havalimanı olmayı hedeflediğimizi söylemiştik. Üçlü paralel operasyona geçiş Avrupa'da ilk olacak bir uygulamaydı. Bütün bu hedeflerimizi gerçekleştirmenin rahatlığı ama önümüzdeki yılda da gene büyük hedeflerin peşinden koşacağımız iddialı bir yıla girerek bitiriyoruz yılı" diye konuştu.

"İstanbul Havalimanı hem Avrupa'da hem de dünyada bağlantı gücü en yüksek havalimanı konumuna erişti"

İstanbul Havalimanı'nın bağlantı gücünde 2025'te önemli gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Bilgen, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda 2025 yılı İstanbul Havalimanı için dünyanın bağlantı gücü en yüksek havalimanı olma konumunu elde ettiği bir yıl oldu. Uluslararası Havalimanları Konseyinin yayımladığı rapora göre, İstanbul Havalimanı hem Avrupa'da hem de dünyada bağlantı gücü en yüksek havalimanı konumuna erişti. Bağlantı gücünün yüksek olmasıyla ülkedeki ekonomik büyüme arasında doğrudan bir ilişki var. Bu anlamda da aslında ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettik diyebiliriz."

"Hedefimiz önümüzdeki yıl 6 ya da 7 hava yolunu daha İstanbul'a getirmek"

Bilgen, yeni yıl hedeflerine ilişkin, "2026 yılına geçerken önemli hedeflerle beraber yıla başlıyoruz. Önümüzdeki yıl 90 milyona yaklaşan yolcuyu havalimanımızda ağırlamayı hedefliyoruz" dedi.

Bu yıl çok sayıda yeni hava yolu şirketini İstanbul Havalimanı'na getirdiklerini, yeni hava yollarını İstanbul'a kazandırmak üzere çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Bilgen, "Bugün itibarıyla 116 hava yolu şirketi İstanbul Havalimanı'nda tarifeli şekilde sefer yapıyor. İlave katabileceğimiz hava yolu sayısı oldukça azalmış durumda. Hedefimiz önümüzdeki yıl 6 ya da 7 hava yolunu daha İstanbul'a getirmek olacak. Aynı zamanda buradan uçuş yapan hava yollarının da frekanslarını artırmaları için gerekli çalışmaları yapıyor olacağız. Dolayısıyla 2026, biraz daha derinleşmenin arttığı, yeni destinasyonların eklendiği bir yıl gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Kargo taşımacılığında Avrupa liderliği

İstanbul Havalimanı'nın uzun süredir yolcu hareketinde, günlük uçuş sayısı olarak Avrupa'nın zirvesinde yer aldığını belirten Bilgen, "Kargoda da 2025 yılı, 2 milyon tonu geçerek Avrupa'nın 1. sırasına yükseldiğimiz yıl oldu. Daha önce Frankfurt'taydı, kargo hacmi bakımından Avrupa'daki liderlik. Bu liderliği de 2025 yılı içerisinde İstanbul'a getirmiş olduk. 2026 ve sonraki dönemde kargoda dünya seviyesinde aslında yukarılara tırmanmayı hedefliyoruz. Yolcu trafiğinde dünyada bir havacılık merkezi haline gelmiş olmamız kargoda da aslında bizim için önemli bir potansiyeli barındırıyor" diye konuştu.

Bilgen, gelecekte kargoda küresel ölçekte daha üst sıraları hedeflediklerini, Hong Kong gibi büyük merkezlerin rakipleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Kanada hattında yeni dönem

Kuzey Amerika pazarının önemine işaret eden Bilgen, özellikle Kanada'dan İstanbul'a güçlü bir yolcu talebi bulunduğunu, Kanada'dan gelen yolcuların yarısından fazlasının aktarmalı seyahat ettiğini, bunun direkt uçuş talebinin yüksekliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Bilgen, geçmişte Türkiye-Kanada arasındaki frekans sınırlamalarının uçuşları kısıtladığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanada'dan İstanbul'a uçan bir Kanadalı hava yolunun olmaması, iki ülke arasındaki havacılık anlaşmasının da haftalık 12 frekansta limitli olması, bizim aslında önümüze tıkayan bir gelişmeydi. Bu minvalde Air Transat'ın geçtiğimiz hafta uçuşlarına başlaması ciddi bir gelişme. Özellikle buradaki Kanadalı hava yollarının kendi tarafındaki haklarını doldurması demek aslında. Bizim tarafta da Türk Hava Yollarına ilave uçuş hakları verilmesinde önünün açılması demek. Dolayısıyla biz bunu çok önemsiyorduk. Özellikle Transat'la ve Air Canada ile uzun süredir görüşmelerimiz devam ediyordu. Air Transat'ın bu yıl bitmeden uçuşlara başlaması bizim için gerçekten güzel bir gelişme oldu."

İstanbul Havalimanı'nda ikinci etap yatırımları

Havalimanının ikinci faz yatırımlarının 2025 boyunca sürdüğünü, bu kapsamda yapımı devam eden 4'üncü ana pistin 2026 Ağustos sonunda tamamlanmasının planlandığını bildiren Bilgen, terminal kapasitesinin 120 milyon yolcuya çıkarılmasına yönelik düzenlemelerin ise ilerleyen dönemde hayata geçirileceğini dile getirdi.

Bu yıl hizmete alınması planlanan genel havacılık terminaline de değinen Bilgen, "İnşaat kısmı neredeyse tamamlandı. Yolcuların doğrudan uçağa erişebileceği, çok farklı bir standartta hizmet alabilecekleri, kişiye özel hizmetlerin ön plana çıktığı bir terminal olacak" değerlendirmesini yaptı.

Bilgen, CVIP terminalinin özellikle first class yolcular için daha kişiselleştirilmiş bir hizmet anlayışıyla işletileceğini sözlerine ekledi.

