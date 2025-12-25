Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi Hükümlülere Yeni Haklar Getirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi kapsamında getirilen Kovid-19 düzenlemesi ile açık ceza infaz kurumuna ve denetimli serbestliğe ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin işlemlerinin başlatıldığını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen, Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında bilgi veren Tunç, ceza infaz sisteminde eşitsizlikleri gideren düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.

Ceza İnfaz Sisteminde Eşitlik Sağlanıyor

Tunç, 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik uygulamasından, aynı tarihte veya daha önce işlenen suçlar nedeniyle hükümlü olanların da faydalanabileceğini ifade etti. Böylece suç tarihi itibarıyla benzer durumda olan hükümlüler arasında ortaya çıkan farklılıkların giderildiği ve infazda eşitlik ilkesinin güçlendirildiği vurgulandı.

Düzenlemenin Kapsamı ve İstisnalar

31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından, 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme ve 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkanı tanındı.

ve öncesinde işlenen suçlar bakımından, ve imkanı tanındı. Düzenlemenin amacı, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde hükümlünün iradesi dışında ortaya çıkan gecikmelerin kişi aleyhine bir sonuca dönüşmesini engellemek olarak belirtildi.

Kasten öldürme suçlarının üstsoy veya altsoydan birine, eşe, boşandığı eşe, kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işlenmesi; deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları; cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar; terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar bu düzenlemenin dışında tutuldu.

Uygulama Başladı

Ceza infaz kurumlarında hazırlıkların tamamlandığı ve bugün itibarıyla düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.