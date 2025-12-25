Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk diasporası irade sahibi olmayı başarmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk diasporası irade sahibi olmayı başarmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşılaştığı onca engele rağmen Türk diasporası ayakta kalmayı, her alanda söz, etki ve irade sahibi olmayı başarmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte yurt dışında yaşayan vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara selamlarını ileterek, Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Balkanlara, Amerika'dan Avustralya'ya uzanan geniş bir coğrafyada yaşayan 7 milyonu aşkın Türk vatandaşına hitap etti. Konuşmasında, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak, özellikle Gazze ve Filistin başta olmak üzere zor şartlarda yaşam mücadelesi veren Müslümanlara destek mesajı verdi. Ayrıca, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) yurt dışındaki vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ve önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Rolü

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Avrupa'nın 17 ülkesinde 38 bölge başkanlığı ve 253 şubesiyle faaliyet gösteriyor. Birlik, yurt dışındaki vatandaşların demokratik ve aktif katılımını artırmak, asimilasyona karşı topluma entegrasyonlarını sağlamak ve sosyal, ekonomik alanlarda güçlenmelerine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli projeler yürütüyor. UID ayrıca kültürel ırkçılık, ayrımcılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi nefret içerikli söylem ve eylemlerle mücadele ediyor.

Dayanışma ve Kardeşlik Vurgusu

Erdoğan, konuşmasında üç ayların ve Regaip gecesinin tüm İslam alemi için huzur ve felaha vesile olmasını diledi. Müslümanların Filistin, Lübnan, Sudan ve Suriye gibi bölgelerde yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, bu coğrafyalarda hayat mücadelesi veren kardeşlerimizin dualarda unutulmaması gerektiğini ifade etti.

  • Gazze'de 2 milyonu aşkın Filistinli zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.
  • Suriye halkı, 14 yıllık mücadelenin ardından ülkelerini yeniden inşa etmeye çalışıyor.
  • Kültürel ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleye devam ediliyor.

Yurt Dışındaki Türk Toplumunun Mücadelesi

Yurt dışında yaşayan Türk toplumunun karşılaştığı zorluklara değinen Erdoğan, geçmişte yaşanan ırkçı saldırılar ve ayrımcılığa karşı gösterilen direnci hatırlattı. Yabancı ülkelerde tutunabilmek için büyük çaba harcandığını belirterek, UID'nin bu süreçteki katkılarına teşekkür etti. Ayrıca, birlik bünyesinde görev almış ve bugün aramızda olmayanlara rahmet diledi.

Son olarak, Erdoğan birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi temennisinde bulunarak, yurt dışındaki vatandaşların her alanda daha iyi konumlara gelmesi için çalışmaların süreceğini vurguladı.


