Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk diasporası irade sahibi olmayı başarmıştır
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Tüketiciyi mağdur eden firmalara 1,6 milyar lira ceza verildi
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi Hükümlülere Yeni Haklar Getirdi
Bakan Yumaklı: Su Kanunu'nun 2026 yılında yasalaşmasını diliyoruz
İçişleri personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
Ambulans filosu güçlendi, 6 bin 308 araç hizmette
MSB: Türkiye, hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir
MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
Önalım Hakkı Değişti. Süre kısaldı, bedel yatırma şartı netleştirildi
Akaryakıta 1 Ocak'ta ÖTV zammı gelecek
Yılbaşında saldırı planı yapan DAEŞ'e operasyon! 115 kişi yakalandı
Öğretmenler öğrencilerden korkar oldu! Güç dengesi değişti
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı sayısı artırıldı
Hastanede uyuşturucu test sonuçlarıyla oynayan memurlar tutuklandı
Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacak
Fahiş zamlara son: Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
Hatay'da deprem! AFAD açıkladı
Fenomen avukatlara 'etik' freni! Mesleğin itibarı korunacak
Enflasyon Düzeltmesi 2025-2027 Yıllarında Uygulanmayacak
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Bakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt: İthalat durdurulmadı
Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
TBMM'de kabul edildi: Enflasyon Muhasebesi 3 yıl süreyle ertelendi
11. Yargı Paketi kabul edildi: 50 bin mahkuma erken tahliye!
Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
Bu hafta 7 film vizyona giriyor

Türkiye'deki sinema salonlarında 2025 yılının son haftasında komediden drama, aksiyondan animasyona 7 film vizyona girecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 15:00, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 15:01
Jack Black, Paul Rudd ve Steve Zahn'ın başrollerini paylaştığı "Anakonda" filmi, bu hafta komedi, aksiyon ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Tom Gormican'ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, yıllardır en sevdikleri film "Anakonda"yı yeniden çekmenin hayalini kuran Doug ve Griff'in, orta yaş krizine girdikleri bir dönemde bu hayallerini gerçekleştirmek için atıldıkları macerayı konu ediniyor.

Jennifer Lopez'in başrolünde oynadığı ve 1997'de çekilen kült film "Anakonda" ile aynı adı taşıyan yapım, eğlenceli ve aksiyon dolu yeniden bir yorum olarak öne çıkıyor.

"Adresi Olmayan Ev"

Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Emel Çölgeçen, Arın Kuşaksızoğlu, Mert Ege Ak ve Bedia Ener'in rol aldığı "Adresi Olmayan Ev" filmi, dram ve bilim kurgu karışımı bir hikayeyi odağına alıyor.

Hatice Aşkın'ın yönetmenliğini yaptığı film, annesinin hüküm giymesiyle sarsılan bir gencin, bir zamanlar savunduğu katı kuralları sorgulamaya başlamasını anlatıyor.

"Manevi Değer"

Yönetmenliğini Joachim Trier'in yaptığı, senaryosunu Eskil Vogt ve Joachim Trier'ın kaleme aldığı "Manevi Değer", haftanın bir diğer dram filmi olacak.

Almanya, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, İsveç ve Norveç ortak yapımında çekilen filmin başrollerinde Renate Reinsve, Stellan Skarsgard, Elle Fanning ve Cory Michael Smith yer alıyor.

"Macera Takımı Kampta"

Silvia Quer'in filmi "Macera Takımı Kampta", hayal gücü geniş bir kız olan Maia ve çekingen arkadaşı Jan'ın, sevdikleri yaz kampını inşaatçı Sebastian'ın pençelerinden kurtarmak için zamana karşı yarışmak zorunda kalmalarını konu ediniyor.

"Good Boy"

Ben Leonberg'in yönettiği, Shane Jensen ve Arielle Friedman'ın oynadığı "Good Boy" filmi, en iyi arkadaşı ve sahibi Todd ile beraber, Todd'un ailesinden kalan kır evine taşınan köpek Indy'nin gözünden evde yaşanan paranormal olayları anlatıyor.

"Astronot"

Jess Varley'in yönetmenliğini yaptığı "Astronot" filmi ise bilim kurgu ve psikolojik gerilimi bir araya getiriyor.

Kate Mara ve Laurence Fishburne'ün başrollerinde yer aldığı film, izolasyon ve bilinmeyen korkusunu giderek tırmanan bir gerilimle işliyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"İlk uzay görevinden dönen astronot Sam Walker, NASA gözetiminde yüksek güvenlikli bir eve yerleştirilir. Ancak evde yaşanan açıklanamaz olaylar, Sam'i uzaydan yalnız dönmediği fikrine sürükler."

"Uzaylı Dostum Flik"

Finlandiya yapımı haftanın animasyonu "Uzaylı Dostum Flik", kendini çoğu zaman kardeşlerinin gölgesinde hisseden Thomas'ın, bir gün başka bir gezegenden gelen sevimli ve tüylü bir ziyaretçi olan Fleak ile tanışması sonrasında eğlenceli ve sürprizlerle dolu fantastik bir dünyaya adım atmasını anlatıyor.

