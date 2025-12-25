Merkez Bankası rezervleri 192,3 milyar dolar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk diasporası irade sahibi olmayı başarmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk diasporası irade sahibi olmayı başarmıştır
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
Tüketiciyi mağdur eden firmalara 1,6 milyar lira ceza verildi
Tüketiciyi mağdur eden firmalara 1,6 milyar lira ceza verildi
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi Hükümlülere Yeni Haklar Getirdi
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi Hükümlülere Yeni Haklar Getirdi
Bakan Yumaklı: Su Kanunu'nun 2026 yılında yasalaşmasını diliyoruz
Bakan Yumaklı: Su Kanunu'nun 2026 yılında yasalaşmasını diliyoruz
İçişleri personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
İçişleri personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
Ambulans filosu güçlendi, 6 bin 308 araç hizmette
Ambulans filosu güçlendi, 6 bin 308 araç hizmette
MSB: Türkiye, hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir
MSB: Türkiye, hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir
MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi
MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
Önalım Hakkı Değişti. Süre kısaldı, bedel yatırma şartı netleştirildi
Önalım Hakkı Değişti. Süre kısaldı, bedel yatırma şartı netleştirildi
Akaryakıta 1 Ocak'ta ÖTV zammı gelecek
Akaryakıta 1 Ocak'ta ÖTV zammı gelecek
Yılbaşında saldırı planı yapan DAEŞ'e operasyon! 115 kişi yakalandı
Yılbaşında saldırı planı yapan DAEŞ'e operasyon! 115 kişi yakalandı
Öğretmenler öğrencilerden korkar oldu! Güç dengesi değişti
Öğretmenler öğrencilerden korkar oldu! Güç dengesi değişti
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı sayısı artırıldı
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı sayısı artırıldı
Hastanede uyuşturucu test sonuçlarıyla oynayan memurlar tutuklandı
Hastanede uyuşturucu test sonuçlarıyla oynayan memurlar tutuklandı
Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacak
Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacak
Fahiş zamlara son: Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme
Fahiş zamlara son: Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
Hatay'da deprem! AFAD açıkladı
Hatay'da deprem! AFAD açıkladı
Fenomen avukatlara 'etik' freni! Mesleğin itibarı korunacak
Fenomen avukatlara 'etik' freni! Mesleğin itibarı korunacak
Enflasyon Düzeltmesi 2025-2027 Yıllarında Uygulanmayacak
Enflasyon Düzeltmesi 2025-2027 Yıllarında Uygulanmayacak
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Bakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt: İthalat durdurulmadı
Bakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt: İthalat durdurulmadı
Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
Norm fazlalarına dönük açılan davalarda ilk yürütmeyi durdurma kararı
TBMM'de kabul edildi: Enflasyon Muhasebesi 3 yıl süreyle ertelendi
TBMM'de kabul edildi: Enflasyon Muhasebesi 3 yıl süreyle ertelendi
11. Yargı Paketi kabul edildi: 50 bin mahkuma erken tahliye!
11. Yargı Paketi kabul edildi: 50 bin mahkuma erken tahliye!
Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
Libya heyetini taşıyan uçak düşmeden önce havada neler yaşandı?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 192,3 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 507 milyon dolar artarak 192 milyar 312 milyon dolara yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 15:10, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 15:11
Yazdır
Merkez Bankası rezervleri 192,3 milyar dolar oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 19 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 759 milyon artarak 79 milyar 410 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 12 Aralık'ta 78 milyar 651 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 750 milyon dolar artışla 112 milyar 153 milyon dolardan 112 milyar 903 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 507 milyon dolar artarak 190 milyar 805 milyon dolardan 192 milyar 312 milyon dolara çıktı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber