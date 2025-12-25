10 soruda 11. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
10 soruda 11. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
Uzmanından 'Sibirya' uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek!
Uzmanından 'Sibirya' uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek!
Savcılara şüpheli hesapları 48 saat dondurma yetkisi!
Savcılara şüpheli hesapları 48 saat dondurma yetkisi!
Zincir marketler pazar günü kapanıyor mu? Gözler bakanlıkta!
Zincir marketler pazar günü kapanıyor mu? Gözler bakanlıkta!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk diasporası irade sahibi olmayı başarmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk diasporası irade sahibi olmayı başarmıştır
Tüketiciyi mağdur eden firmalara 1,6 milyar lira ceza verildi
Tüketiciyi mağdur eden firmalara 1,6 milyar lira ceza verildi
Bakan Tunç paylaştı: Cezaevlerinden tahliyeler başladı
Bakan Tunç paylaştı: Cezaevlerinden tahliyeler başladı
Bakan Yumaklı: Su Kanunu'nun 2026 yılında yasalaşmasını diliyoruz
Bakan Yumaklı: Su Kanunu'nun 2026 yılında yasalaşmasını diliyoruz
İçişleri personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
İçişleri personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
Ambulans filosu güçlendi, 6 bin 308 araç hizmette
Ambulans filosu güçlendi, 6 bin 308 araç hizmette
MSB: Türkiye, hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir
MSB: Türkiye, hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir
MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi
MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
Önalım Hakkı Değişti. Süre kısaldı, bedel yatırma şartı netleştirildi
Önalım Hakkı Değişti. Süre kısaldı, bedel yatırma şartı netleştirildi
Akaryakıta 1 Ocak'ta ÖTV zammı gelecek
Akaryakıta 1 Ocak'ta ÖTV zammı gelecek
Yılbaşında saldırı planı yapan DAEŞ'e operasyon! 115 kişi yakalandı
Yılbaşında saldırı planı yapan DAEŞ'e operasyon! 115 kişi yakalandı
Öğretmenler öğrencilerden korkar oldu! Güç dengesi değişti
Öğretmenler öğrencilerden korkar oldu! Güç dengesi değişti
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı sayısı artırıldı
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı sayısı artırıldı
Hastanede uyuşturucu test sonuçlarıyla oynayan memurlar tutuklandı
Hastanede uyuşturucu test sonuçlarıyla oynayan memurlar tutuklandı
Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacak
Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacak
Fahiş zamlara son: Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme
Fahiş zamlara son: Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
Hatay'da deprem! AFAD açıkladı
Hatay'da deprem! AFAD açıkladı
Fenomen avukatlara 'etik' freni! Mesleğin itibarı korunacak
Fenomen avukatlara 'etik' freni! Mesleğin itibarı korunacak
Enflasyon Düzeltmesi 2025-2027 Yıllarında Uygulanmayacak
Enflasyon Düzeltmesi 2025-2027 Yıllarında Uygulanmayacak
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Bakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt: İthalat durdurulmadı
Bakan Bolat'tan BYD iddialarına yanıt: İthalat durdurulmadı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Savcılara şüpheli hesapları 48 saat dondurma yetkisi!

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlükte giren yeni düzenleme, dijital dünyadaki suçlarla mücadelede yeni bir yetkiyi savcılara tanıdı. Nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve kredi kartı kötüye kullanımı şüphesi olan durumlarda savcılar; banka, ödeme kuruluşu veya kripto platformlarındaki hesapları 48 saat süreyle dondurabilecek. "Gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında hakim kararı beklenmeksizin uygulanacak bu yöntemle, paranın izi kaybolmadan müdahale edilmesi hedefleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 15:50, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 16:01
Yazdır
Savcılara şüpheli hesapları 48 saat dondurma yetkisi!

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, savcılara banka hesaplarına el koyma yetkisi verildi.

Savcılar banka hesaplarını 48 saat süreyle dondurabilecek

Düzenlemeye göre, Ceza Muhakemesi Kanunu'na eklenen, "Bilişim suçlarının işlenmesi suretiyle elde edilen menfaatin bulunduğu hesabın askıya alınması ve elkoyma" ibaresiyle, savcılar şüpheli durumlarda banka hesaplarını 48 saat süreyle donduracak. Bu karar, nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve kredi kartlarının kötüye kullanıldığı durumlarda alınacak.

Savcılar, bu tür suçların işlendiğinden kuşku duyduklarında, banka, ödeme hizmet sağlayıcısı ve kripte hizmet sağlayıcısından her türlü hesabın dondurulmasına isteyecek.

Kurumlar, savcıların bu talebi üzerine bütün bilgileri sağlayacak. Askıya alma işlemi bitmeden şüpheli hesabın başka bir hesaba aktarılması gündeme gelirse, hizmet sağlayıcı bu bilgiyi de savcılara verecek. Askıya alma işlemi hesap sahibine de bildirilecek. Hesap sahibi, işleme itiraz ederse. savcılık başvuru için 24 saat içinde karar verecek.

Savcının talebi üzerine hakim kararı beklenmeden paraya el konulabilecek

Yasa düzenlemesine göre, askıya alınan paraya, gecikmesinde sakınca bulunması halinde hakim kararı beklenmeden, savcıların talebi üzerine de el konulacak. Hakim kararı olmadan yapılan el koyma işlemine, 24 saat içinde itiraz edilecek, hakim bu itirazı 48 saat içinde karara bağlayacak.

7571 sayılı Kanun Resmi Gazetede yayımlandı

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber