Savcılara şüpheli hesapları 48 saat dondurma yetkisi!

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, savcılara banka hesaplarına el koyma yetkisi verildi.

Savcılar banka hesaplarını 48 saat süreyle dondurabilecek

Düzenlemeye göre, Ceza Muhakemesi Kanunu'na eklenen, "Bilişim suçlarının işlenmesi suretiyle elde edilen menfaatin bulunduğu hesabın askıya alınması ve elkoyma" ibaresiyle, savcılar şüpheli durumlarda banka hesaplarını 48 saat süreyle donduracak. Bu karar, nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve kredi kartlarının kötüye kullanıldığı durumlarda alınacak.

Savcılar, bu tür suçların işlendiğinden kuşku duyduklarında, banka, ödeme hizmet sağlayıcısı ve kripte hizmet sağlayıcısından her türlü hesabın dondurulmasına isteyecek.

Kurumlar, savcıların bu talebi üzerine bütün bilgileri sağlayacak. Askıya alma işlemi bitmeden şüpheli hesabın başka bir hesaba aktarılması gündeme gelirse, hizmet sağlayıcı bu bilgiyi de savcılara verecek. Askıya alma işlemi hesap sahibine de bildirilecek. Hesap sahibi, işleme itiraz ederse. savcılık başvuru için 24 saat içinde karar verecek.

Savcının talebi üzerine hakim kararı beklenmeden paraya el konulabilecek

Yasa düzenlemesine göre, askıya alınan paraya, gecikmesinde sakınca bulunması halinde hakim kararı beklenmeden, savcıların talebi üzerine de el konulacak. Hakim kararı olmadan yapılan el koyma işlemine, 24 saat içinde itiraz edilecek, hakim bu itirazı 48 saat içinde karara bağlayacak.