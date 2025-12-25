10 soruda 11. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
TDV 50. Yılında İyilik Köprüsü Oldu: 149 Ülkede 50 Milyondan Fazla Kişiye Yardım

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya kadar" şiarıyla yürüttüğü faaliyetlerinde bu yıl rekor bir sayıya ulaştı. Vakıf, 2025 yılı içerisinde Türkiye dahil 149 ülkede toplam 50 milyon 773 bin ihtiyaç sahibinin kapısını çaldı.

25 Aralık 2025
1975 yılında kurulan ve bu yıl yarım asırlık hizmet süresini geride bırakan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), 50. kuruluş yılında insani yardım çalışmalarını dev bir operasyona dönüştürdü. Eğitimden kültüre, dini hizmetlerden acil insani yardıma kadar geniş bir sahada çalışan vakıf, dünya genelinde milyonlarca insana umut oldu.

Kurban ve Ramazan Yardımları Dünyayı Sardı

TDV'nin bu yılki faaliyet takviminde Ramazan ve Kurban dönemleri öne çıktı:

Ramazan Seferberliği: 83 ülke ve 437 bölgede 2 milyon 156 bin kişiye gıda ve temel malzeme ulaştırıldı.

Vekaletle Kurban: Hayırseverlerin bağışladığı 898 bin 450 hisse kurban, 81 ülkede kesilerek 37 milyondan fazla kişiye dağıtıldı.

Adak ve Şükür Kurbanları: Bu kapsamda da ayrıca 1.7 milyon kişiye et yardımı sağlandı.

Gazze'ye 42,6 Milyon Dolarlık Destek

İsrail saldırıları altındaki Gazze, vakfın yardım faaliyetlerinin merkezinde yer aldı. Ekim 2023'ten bu yana bölgeye 1305 tır insani yardım ulaştıran TDV, sadece bu yıl Gazze'de 4,4 milyon kişiye sıcak yemek, su ve barınma desteği sağladı. Gazze yardımlarının toplam mali değerinin 42 milyon 600 bin dolar olduğu açıklandı.

Suriye, Sudan ve Arakan Unutulmadı

Rejim değişikliğinin yaşandığı Suriye'de 1,1 milyon kişiye ulaşılarak temel ihtiyaçlar karşılanırken; iç savaş ve afetlerle boğuşan Sudan, Yemen ve Arakan'da 88 bin 523 kişiye yardım eli uzatıldı.

Afet Müdahale ve İmar Çalışmaları

TDV, sadece sosyal yardımlarla değil, saha operasyonlarıyla da dikkat çekti:

Arama Kurtarma: 16 ekip ve 469 personelle afetlere müdahale eden vakıf, 64 bin 500 afetzedeye destek oldu.

Deprem Bölgesi İmarı: 6 Şubat depremlerinden etkilenen 262 cami ve 38 Kur'an kursunun onarımı için yaklaşık 450 milyon TL kaynak aktarıldı.

Yurt İçi Faaliyetler: Türkiye genelindeki 1003 şube aracılığıyla 506 binden fazla vatandaşa nakdi ve ayni yardım yapıldı.

2025 Bütçesi: 850 Milyon Lira

Eğitim binaları, camiler ve öğrenci yurtları gibi kalıcı eserlerin inşa ve onarımı için 2025 yılı içerisinde toplamda 850 milyon liraya yakın kaynak kullanılarak hizmet ağının sürdürülebilirliği sağlandı.

