Ana sayfaHaberler Yaşam

Uzmanından 'Sibirya' uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yarından itibaren Sibirya kaynaklı, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini duyurdu. Hava sıcaklıklarının kademeli olarak 4 ila 10 derece azalacağını belirten uzmanlar; Ankara için hafta sonu kar, İstanbul için yağmur uyarısı yaparken, Doğu Anadolu ve Karadeniz kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 16:10, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 16:11
Sibirya kaynaklı Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası, yurtta sıcaklıkları 4 ila 10 derece düşürecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

İstanbul'da kar yok, Ankara'ya kar geliyor

İstanbul'da kar beklenmediğini, yağışların yağmur şeklinde olacağını belirten Çelik, kente yılbaşında da kar yağmayacağını söyledi.

Ankara'da yarın yağmur, hafta sonu ise yoğun olmasa da kar beklediklerini dile getiren Çelik, karın, Ankara'nın kuzey ilçelerinde, Kızılcahamam çevrelerinde yer yer biraz daha kuvvetli olabileceğine işaret etti.

Çelik, İzmir'de ise yarından itibaren 3-4 gün boyunca yağış beklenmediğini, parçalı çok bulutlu bir havanın hakim olacağını kaydetti.

Sıcaklıklar 4 ila 10 derece düşecek

Yurdun yarından itibaren Sibirya kaynaklı, Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini belirten Çelik, sıcaklıkların kademeli olarak 4 ila 10 derece düşeceğini ifade etti.

Çelik, soğuk hava sisteminin Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer yoğun olmak üzere kara sebep olacağını söyledi.

