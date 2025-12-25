Uygulamadan çağırdıkları sürücüyü darbeden 4 taksi şoförüne ceza

Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Murat Akbaş katılmazken, tutuksuz sanıklar Abdurrahman Akbaş, Umut Can Kurtoğlu ve Ömer Berkan Altunbaş ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, bir önceki celse esasa ilişkin görüşün açıklandığını hatırlatarak sanıklara söz verdi.

Sanık Abdurrahman Akbaş, suçsuz olduğunu öne sürerek, "Şoför dur dememize rağmen polisin yanında durmadı. Bizi kaçırmaya çalıştı. Ben araba anahtarını almaya çalışmadım, arabayı durdurmaya çalıştım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Murat Akbaş ve Ömer Berkan Altunbaş da mahkemeden beraat talebinde bulundular.

Söz alan müşteki avukatı, mahkemeden çıkacak kararın emsal olacağını belirterek, "Müvekkilim ve diğer Martı TAG kullanıcılarına, benzer eylemlerle gözdağı verilmektedir. Sadece 1 ay içerisinde 20'den fazla taksi şoförü benzer eylemlerde bulunmuştur. Tüm sanıkların atılı suçlar yönünden cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanık avukatları da müşteki Alper Özcan'ın yaptığı işin gayriresmi olduğunu, müvekkillerinin şahsı polise teslim etmeye çalıştığını, fakat olayın kamuoyu baskısıyla farklı yönlendirildiğini savunarak, müvekkillerinin beraatini istedi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Abdurrahman Akbaş'ı "gece vakti yağmaya teşebbüs", "birden fazla kişiyle birlikte tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 12 yıl 6 ay, sanık Murat Akbaş'ı ise "gece vakti yağmaya teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, sanık Ömer Berkan Altunbaş'a da "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanık Umut Can Kurtoğlu'nun beraatine hükmetti.

- İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Abdurrahman Akbaş ve Murat Akbaş'ın 29 Ocak saat 02.30'da uygulama üzerinden araç çağırdıkları, araca bindikten sonra kendilerini polis olarak tanıtıp Alper Özcan'ın kullandığı aracı Güvenpark yakınlarında durdurdukları belirtildi.

Şüphelilerin Özcan'ı darbettiği ve araçtan indirmeye çalıştığı ifade edilen iddianamede, bu sırada parkın etrafında bulunan taksi şoförleri Umut Can Kurtoğlu ve Ömer Berkan Altunbaş'ın da Özcan'ı tehdit ederek zorla araçtan indirmeye uğraştığı ve aynı zamanda eylemlerini video kaydına aldıkları bildirildi.

İddianamede, şüpheliler Abdurrahman Akbaş, Murat Akbaş, Umut Can Kurtoğlu ve Ömer Berkan Altunbaş'ın "gece vakti yağmaya teşebbüs", "birden fazla kişiyle birlikte tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 22'şer yıla kadar hapsi isteniyordu.