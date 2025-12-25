Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı
Gazeteci Barış Terkoğlu 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 16:43, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 16:44
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Barış Terkoğlu hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Terkoğlu, talimat gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.