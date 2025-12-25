10 soruda 11. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

Gazeteci Barış Terkoğlu 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 16:43, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 16:44
Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Barış Terkoğlu hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Terkoğlu, talimat gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

