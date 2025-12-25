Liste güncellendi: Lahmacunda kanatlı eti, balda şeker, çayda boya!
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde iki yeni genel müdürlük kuruldu
Resmi ilan ücretlerine yeni düzenleme: İşte yeni kriterler
10 soruda 11. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
Uzmanından 'Sibirya' uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek!
Savcılara şüpheli hesapları 48 saat dondurma yetkisi!
Zincir marketler pazar günü kapanıyor mu? Gözler bakanlıkta!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk diasporası irade sahibi olmayı başarmıştır
Bakan Tunç paylaştı: Cezaevlerinden tahliyeler başladı
Bakan Yumaklı: Su Kanunu'nun 2026 yılında yasalaşmasını diliyoruz
İçişleri personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
Ambulans filosu güçlendi, 6 bin 308 araç hizmette
MSB: Türkiye, hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir
MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
Akaryakıta 1 Ocak'ta ÖTV zammı gelecek
Yılbaşında saldırı planı yapan DAEŞ'e operasyon! 115 kişi yakalandı
Öğretmenler öğrencilerden korkar oldu! Güç dengesi değişti
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı sayısı artırıldı
Hastanede uyuşturucu test sonuçlarıyla oynayan memurlar tutuklandı
Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacak
Fahiş zamlara son: Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
Hatay'da deprem! AFAD açıkladı
Fenomen avukatlara 'etik' freni! Mesleğin itibarı korunacak
Enflasyon Düzeltmesi 2025-2027 Yıllarında Uygulanmayacak
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
78 kişinin öldüğü Hakimbey Apartmanı davasında 4 sanığa ceza

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı davasında karar çıktı. 2 sanık 17 yıl 6 ay, 2 sanık ise 10 yıl hapis cezasına çarptırılrken, 2 sanık hakkında da beraat kararı verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan ve 2. Ordu Karargahı karşısındaki Hakimbey Apartmanı yıkılmış, enkaz altında kalan 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Apartmanın yıkılmasına ilişkin açılan davada, projede ve yapım sürecinde görev aldıkları belirtilen teknik sorumlular ile belediye personelleri "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla yargılandı. Davanın karar duruşması Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada bazı sanıklar SEGBİS aracılığıyla hazır bulunurken, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları salonda yer aldı. Mağdur yakınları, binanın Elazığ depremi sonrası hasarlı olduğuna dair dilekçelerin dikkate alınmadığını, ilgili kurum yetkilileri hakkında soruşturma yapılmamasının eksik yargılama olduğunu ileri sürdü.

Sanık avukatları ise binanın Elazığ depreminde hasar gördüğünü, buna rağmen gerekli incelemelerin yapılmadığını ve ilgili kurumların mahkemeye yeterli belge sunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonunda sanıklardan B.Y. ve A.Y.'ye 17 yıl 6 ay, M.B. ve A.Ö.'ye ise 10 yıl hapis cezası verdi. Diğer iki sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Mahkeme, ceza alan sanıklar hakkında tutuksuz yargılama şartlarının devamına adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına da hükmetti.

