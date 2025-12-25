Liste güncellendi: Lahmacunda kanatlı eti, balda şeker, çayda boya!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerini sürdürüyor. 81 ilde yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar ise kamuoyu ile paylaşılıyor.

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor.

Bakanlık gıdada hile yapan firma ve ürünlerinin yer aldığı listeyi bir kez daha güncelledi. Baldan baharata, lahmacundan etli ekmeğe, köfteden sucuğa, yoğurttan tereyağına, pekmezden kaşara birçok üründe hile yapıldığı tespit edildi.

İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri: