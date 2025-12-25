Kars'ta farklı suçlardan 162 sosyal medya hesabı engellendi

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte, hakaret, terör propagandası, bahis ve müstehcenlik suçlarından sanal devriye faaliyeti yürüttü.

Bu kapsamda, Atatürk'e hakaret suçundan 20, terör örgütü propagandasından 56, yasa dışı bahis suçu kapsamında 80 ve müstehcenlikten 6 sosyal medya hesabı olmak üzere toplam 162 hesaba Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişim engeli getirildi.

Söz konusu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.