Liste güncellendi: Lahmacunda kanatlı eti, balda şeker, çayda boya!
Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde iki yeni genel müdürlük kuruldu
Resmi ilan ücretlerine yeni düzenleme: İşte yeni kriterler
10 soruda 11. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
Uzmanından 'Sibirya' uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek!
Savcılara şüpheli hesapları 48 saat dondurma yetkisi!
Zincir marketler pazar günü kapanıyor mu? Gözler bakanlıkta!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk diasporası irade sahibi olmayı başarmıştır
Bakan Tunç paylaştı: Cezaevlerinden tahliyeler başladı
Bakan Yumaklı: Su Kanunu'nun 2026 yılında yasalaşmasını diliyoruz
İçişleri personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
Ambulans filosu güçlendi, 6 bin 308 araç hizmette
MSB: Türkiye, hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir
MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
Akaryakıta 1 Ocak'ta ÖTV zammı gelecek
Yılbaşında saldırı planı yapan DAEŞ'e operasyon! 115 kişi yakalandı
Öğretmenler öğrencilerden korkar oldu! Güç dengesi değişti
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı sayısı artırıldı
Hastanede uyuşturucu test sonuçlarıyla oynayan memurlar tutuklandı
Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacak
Fahiş zamlara son: Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
Hatay'da deprem! AFAD açıkladı
Fenomen avukatlara 'etik' freni! Mesleğin itibarı korunacak
Enflasyon Düzeltmesi 2025-2027 Yıllarında Uygulanmayacak
Fenerbahçe'den Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına dair açıklama
Erdoğan'dan teşkilata 'kibir' uyarısı: Millete tavır alan bize tavır almıştır
Çift zam dönemi kapanıyor: Şirketlerin yüzde 80'i tek zam yapacak!
Kars'ta farklı suçlardan 162 sosyal medya hesabı engellendi

Kars'ta çeşitli suçlardan 162 sosyal medya hesabı engellendi.

25 Aralık 2025 19:15
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte, hakaret, terör propagandası, bahis ve müstehcenlik suçlarından sanal devriye faaliyeti yürüttü.

Bu kapsamda, Atatürk'e hakaret suçundan 20, terör örgütü propagandasından 56, yasa dışı bahis suçu kapsamında 80 ve müstehcenlikten 6 sosyal medya hesabı olmak üzere toplam 162 hesaba Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişim engeli getirildi.

Söz konusu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

