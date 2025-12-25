Asgari ücret fırsatçılarına yakın takip: 42 üründe fahiş zam tespit edildi
Miras nedeniyle kardeşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde miras nedeniyle tartıştığı kardeşi İsmail Küçük'ü (56) öldüren Fikri Küçük (59), 'Kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada son savunmasını yapan Küçük, "Bir insanı öldürecek olsanız vuracağınız bölgeler buralar değildir. Öldürmek isteseydim ambulansı da aramazdım" dedi.

25 Aralık 2025
Olay, 26 Mayıs'ta ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak'ta meydana geldi. Fikri Küçük, miras nedeniyle husumetli olduğu kardeşi İsmail Küçük'e av tüfeğiyle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Küçük, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Fikri Küçük, tutuklandı.

Fikri Küçük hakkında 'Kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianameyi kabul eden Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Fikri Küçük, eylül ayında görülen ilk duruşmada kardeşiyle aralarında babalarından kalan mülkle ilgili tartışma olduğunu söyledi.

'ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM AMBULANSI DA ARAMAZDIM'

Bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Fikri Küçük, sanığın ve maktulün yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen sanık Küçük, daha önceki beyanlarını tekrar ederek kardeşini kasten öldürmediğini, olayın kaza olduğunu söyledi. Küçük savunmasının devamında "Bir insanı öldürecek olsanız vuracağınız bölgeler buralar değildir. Öldürmek isteseydim ambulansı da aramazdım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın 'Kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

