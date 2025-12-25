11. Yargı Paketi yürürlükte: Cezaevlerinde tahliye hareketliliği başladı!
HSK: Yargıda yeni dönem uygulamaları değerlendirildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu, adli yargı teşkilatında yeni dönemde hayata geçirilen yapısal ve yönetsel uygulamaların sahadaki etkilerini değerlendirmek amacıyla Adli Yargı İlk Derece Komisyon Başkanları Toplantısı düzenledi.

HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantı; bir denetim ya da değerlendirme faaliyeti olarak değil, sahadan merkeze sağlıklı geri bildirim alınmasını, ortak aklın güçlendirilmesini ve yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasını hedefleyen bir istişare zemini olarak gerçekleştirildi.

"Bu Toplantı Bir Denetim Değil, Sahadan Gelen Tecrübenin Masaya Yatırıldığı Bir İstişaredir"

Toplantının açılışında konuşan HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, yeni dönemde yargı teşkilatında eş zamanlı olarak hayata geçirilen uygulamaların teknik düzenlemelerden ibaret olmadığını vurgulayarak, bu adımların asıl karşılığının duruşma salonlarında, kalemlerde, dosya akışında ve vatandaşın adaletle temas ettiği noktada ortaya çıktığını ifade etti.

Kuloğlu konuşmasında;
yeni dönem uygulamalarının dava sürelerini kısaltıp kısaltmadığı,
iş yükünün teşkilat içinde daha dengeli dağılıp dağılmadığı,
performans anlayışının meslektaşların motivasyonuna etkisi
ve tüm bu süreçlerin vatandaşın adalet algısına nasıl yansıdığı
gibi temel soruların cevabının masa başından değil, sahadaki tecrübeden öğrenilmesinin önemine dikkat çekti.

Yargının Gecikmesine Karşı Somut Başlıklar Ele Alındı

Toplantıda; HSK Genel Sekreter Yardımcıları, Şikayet Bürosu, Yargının Etkinliği Bürosu ve Kararname Bürosu tetkik hakimleri ile Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Personel Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla, yeni dönem uygulamalarının yargı teşkilatına etkileri kapsamlı şekilde ele alındı.

İstişare sürecinde özellikle aşağıdaki başlıklar değerlendirildi:

  • Adalet Başarı Belgesi uygulamasının motivasyon ve performansa etkileri
  • Atama ve yetki işlemlerinin birleştirilmesinin süreçlere sağladığı katkı
  • Hukuk-ceza ayrımı yapılarak kura ve yetkinin birlikte düzenlenmesi
  • İhbar ve şikayetlerde filtre sistemi ile dijitalleşmenin iş yüküne etkileri
  • 3.000'den fazla yeni mahkemenin kurulmasının yargısal süreçlere yansımaları
  • Bölünmüş mahkeme uygulamasına son verilmesinin teşkilat yapısına etkileri
  • Büyük şehirlere kuradan yapılan atamalara ve müstakil mahkeme görevlendirmelerine son verilmesi
  • Yargının Etkinliği Büroları ve Sıfır Gecikmeli Yargı modeli
    (Sıfır Kadastro Dosyası hedefiyle birlikte)

"Eleştiri Bu Toplantının En Kıymetli Çıktısıdır"

Toplantıda yapılan değerlendirmelerde; yalnızca olumlu ya da olumsuz kanaatlerin değil, somut, gerekçeli ve sistemsel eleştirilerin HSK açısından yol gösterici olduğu vurgulandı. Sahadan gelen güçlü geri bildirimlerin, yeni dönemin uygulamalarında gerekli ince ayarların yapılmasında belirleyici olacağı ifade edildi.

Toplantı süresince dile getirilen tüm görüş, öneri ve eleştirilerin sistematik şekilde kayıt altına alınacağı, raporlanacağı ve ilgili birimlerle birlikte değerlendirileceği belirtilerek, "burada söylenen hiçbir sözün havada kalmayacağı" özellikle vurgulandı.

Yeni Dönemde Kararlılık Mesajı

HSK tarafından yapılan değerlendirmede;
yargı süreçlerinin hızlandırılması,
iş yükünün dengeli dağıtılması,
karar alma süreçlerinin rasyonel ve standart hale getirilmesi,
meslektaş memnuniyetinin artırılması
ve vatandaşın adalete olan güveninin güçlendirilmesi
hedeflerinin yeni dönemde de kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Toplantı, yargının gecikmesinden kaynaklanan sorunlara sahadan gelen katkılarla çözüm üretme iradesinin somut bir göstergesi olarak tamamlandı.

