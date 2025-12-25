11. Yargı Paketi yürürlükte: Cezaevlerinde tahliye hareketliliği başladı!
11. Yargı Paketi yürürlükte: Cezaevlerinde tahliye hareketliliği başladı!
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum tarih verdi: 500 bin sosyal konut için ilk kura o ilde
Bakan Kurum tarih verdi: 500 bin sosyal konut için ilk kura o ilde
Asgari ücret fırsatçılarına yakın takip: 42 üründe fahiş zam tespit edildi
Asgari ücret fırsatçılarına yakın takip: 42 üründe fahiş zam tespit edildi
Yargıtay: İş yerindeki 'zorunlu neden' ihbar tazminatına engel değil
Yargıtay: İş yerindeki 'zorunlu neden' ihbar tazminatına engel değil
Resen atama davalarında bir yürütmeyi durdurma kararı daha
Resen atama davalarında bir yürütmeyi durdurma kararı daha
Liste güncellendi: Lahmacunda kanatlı eti, balda şeker, çayda boya!
Liste güncellendi: Lahmacunda kanatlı eti, balda şeker, çayda boya!
Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde iki yeni genel müdürlük kuruldu
Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde iki yeni genel müdürlük kuruldu
Resmi ilan ücretlerine yeni düzenleme: İşte yeni kriterler
Resmi ilan ücretlerine yeni düzenleme: İşte yeni kriterler
10 soruda 11. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
10 soruda 11. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
Uzmanından 'Sibirya' uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek!
Uzmanından 'Sibirya' uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek!
Savcılara şüpheli hesapları 48 saat dondurma yetkisi!
Savcılara şüpheli hesapları 48 saat dondurma yetkisi!
Zincir marketler pazar günü kapanıyor mu? Gözler bakanlıkta!
Zincir marketler pazar günü kapanıyor mu? Gözler bakanlıkta!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk diasporası irade sahibi olmayı başarmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk diasporası irade sahibi olmayı başarmıştır
Bakan Tunç paylaştı: Cezaevlerinden tahliyeler başladı
Bakan Tunç paylaştı: Cezaevlerinden tahliyeler başladı
Bakan Yumaklı: Su Kanunu'nun 2026 yılında yasalaşmasını diliyoruz
Bakan Yumaklı: Su Kanunu'nun 2026 yılında yasalaşmasını diliyoruz
İçişleri personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
İçişleri personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
Ambulans filosu güçlendi, 6 bin 308 araç hizmette
Ambulans filosu güçlendi, 6 bin 308 araç hizmette
MSB: Türkiye, hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir
MSB: Türkiye, hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir
MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi
MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
Akaryakıta 1 Ocak'ta ÖTV zammı gelecek
Akaryakıta 1 Ocak'ta ÖTV zammı gelecek
Yılbaşında saldırı planı yapan DAEŞ'e operasyon! 115 kişi yakalandı
Yılbaşında saldırı planı yapan DAEŞ'e operasyon! 115 kişi yakalandı
Öğretmenler öğrencilerden korkar oldu! Güç dengesi değişti
Öğretmenler öğrencilerden korkar oldu! Güç dengesi değişti
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı sayısı artırıldı
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı sayısı artırıldı
Hastanede uyuşturucu test sonuçlarıyla oynayan memurlar tutuklandı
Hastanede uyuşturucu test sonuçlarıyla oynayan memurlar tutuklandı
Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacak
Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacak
Fahiş zamlara son: Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme
Fahiş zamlara son: Özel okul ücretlerinde 4 önemli düzenleme
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
CHP'de ses kaydı ve görüntüleri çıkan ilçe başkanı görevden alındı
Hatay'da deprem! AFAD açıkladı
Hatay'da deprem! AFAD açıkladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakan Kurum tarih verdi: 500 bin sosyal konut için ilk kura o ilde

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimlerinin 29 Aralık'ta Adıyaman'da başlayacağını ve Mart ayına kadar tamamlanacağını duyurdu. Deprem bölgesinde 455 bininci konutun cumartesi günü teslim edileceğini belirten Kurum, İstanbul'daki kira fiyatlarını dengelemek amacıyla 15 bin kiralık sosyal konut projesinin de hayata geçirileceğini açıkladı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 25 Aralık 2025 22:07, Son Güncelleme : 25 Aralık 2025 22:07
Yazdır
Bakan Kurum tarih verdi: 500 bin sosyal konut için ilk kura o ilde
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NTV'de canlı yayında soruları yanıtladı.

Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak 500 bin sosyal konut projesine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Kurum, projede ilk kuranın 29 Aralık'ta Adıyaman'da çekileceğini belirtti.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

HATAY'DA 455 BİNİNCİ KONUT TESLİMİ

Böyle bir felaket sonrası verdiğimiz sözleri tutmanın gururuyla karşınızdayım. Geldiğimiz noktada cumartesi günü 455 bininci konutumuzun anahtarları teslim etmiş olacağız.

Hem Hatay'da hem 11 ilimizde gece gündüz çalışma yaptık. 11 ilimizde asrın inşasını yürüttük. Dünyada da bunun eşi benzeri yok.

Cumartesi günü bütün hak sahiplerimizin anahtarlarını teslim etmiş olacağız. Bundan sonra da deprem bölgesinin tüm ihtiyacı karşılana kadar elimizi çekmeyeceğiz, burada olacağız.

HATAY MECLİS BİNASI RESTORASYONU

İçinde bulunduğumuz bina da özel sektörün destekleriyle yapılmış. Sizin dahil olduğunuz Doğuş Grubu gerçekleştirdi. Tüm hayırseverlerimiz tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısıdır.

Depremde sadece bina değil, tarihimiz ve medeniyet varlıklarımız da depremde zarar görmüştü. Meclis binası için çok ayrıntılı bir çalışma yapıldı. Meclis binamız şimdi gururla Hatay'a tüm Türkiye'ye hizmet verecek. Buradan Doğuş Grubu'na, Ferit Şahenk Bey'e de ayrıca teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Bu tarihi bölgede tüm Hataylıların anısı var. Tüm bunları yaparken eskisinden daha güzel ve sağlam bir şekilde inşasını gerçekleştirdik. Hatay'da tüm deprem bölgelerinde olduğu gibi istihdamı artıracak, turizmi canlandıracak cazibe merkezlerinin inşasını üstlendik.

HATAY'DA KAÇ DEPREM KONUTU YAPILDI?

Hatay'da 153 bin 755 konutumuzu cumartesi itibarıyla vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bize yapamazlar bitiremezler diyenler oldu. Burada depremzede kardeşlerimizin aklını çelmek isteyenler oldu. 11 ildeki vatandaşlarımızla el ele verdik, 11 ilimiz ayağa kalktı. İnşallah bu anlayışla depremzede kardeşlerimiz tüm ihtiyaçlarını giderme anlayışında olacağız.

KONTEYNER EV DÖNEMİ BİTİYOR MU?

Konteynerde yaşayan vatandaşlarımızın evleri teslim ediliyor olacak. Belli sebeplerden konteynerde yaşayanlar var. Zaman içerisinde bu konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımız bu evlere taşınmış olacak.

SOSYAL KONUT KURALARI NE ZAMAN?

1 milyon 750 bin sosyal konutumuzu tüm illerimize yaptık. Deprem sonrası TOKİ binalarımızda kalan hiçbir vatandaşlarımıza zarar gelmedi. TOKİ ile gurur duyuyoruz.

Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. Deprem bölgesinden başlayacağız. Ve mart ayının içine kadarda kuralarımız devam edecek.

İlk teslimatımızı da Mart 2027 dedik ama 2026 yılı içerisinde teslim edeceğiz konutlar var.

Deprem bölgesine ekstra kontenjanlar ayırdık çünkü burada hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın da ev sahibi olabilmesi için hem merkezde hem de ilçelerde ekstra kontenjanlar ayırdık. Çünkü istiyoruz ki evi hasar görmüş, evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımız da ev sahibi olsun.

İSTANBUL'DA KİRALIK KONUT FİYATLARI

Sosyal konut kapsamında 100 bin sosyal konut yapıyoruz. İstanbul'da da ciddi bir başvuru var. Buna ilave bir de kiralık konut uygulaması başlattık. 15 bin kiralık konut, hem Avrupa'da hem Anadolu yakasında yapıyor olacağız. İstanbul'daki kira ve konut fiyatlarını aşağı çekecek bir hamle bu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE SON DURUM

11 ilin önceliklerini hemen hemen bitirdik. Türkiye'deki 2 kentsel dönüşüm projesinden birisi İstanbul'da yapılıyor. Bunun yanında "Yarısı Bizden" kampanyası yapıyoruz. Bu kampanyayı yeni yılda da devam ettireceğiz.

Tüm belediye başkanlarımıza 'Gelin kentsel dönüşümde el birliği yapalım" dedik. İstiyoruz ki işler hızlansın. el birliğiyle bunu yürütmemiz lazım.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber