Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasına itiraz: İstihdamı vurur!
Dolandırıcılar 'sahte Erdoğan videosu' ile kandırdı: 2.5 milyon kaptırdı!
11. Yargı Paketi yürürlükte: Cezaevlerinde tahliye hareketliliği başladı!
Bakan Kurum tarih verdi: 500 bin sosyal konut için ilk kura o ilde
Asgari ücret fırsatçılarına yakın takip: 42 üründe fahiş zam tespit edildi
Yargıtay: İş yerindeki 'zorunlu neden' ihbar tazminatına engel değil
Resen atama davalarında bir yürütmeyi durdurma kararı daha
Liste güncellendi: Lahmacunda kanatlı eti, balda şeker, çayda boya!
Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde iki yeni genel müdürlük kuruldu
Resmi ilan ücretlerine yeni düzenleme: İşte yeni kriterler
10 soruda 11. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
Uzmanından 'Sibirya' uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek!
Savcılara şüpheli hesapları 48 saat dondurma yetkisi!
Zincir marketler pazar günü kapanıyor mu? Gözler bakanlıkta!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk diasporası irade sahibi olmayı başarmıştır
Bakan Tunç paylaştı: Cezaevlerinden tahliyeler başladı
Bakan Yumaklı: Su Kanunu'nun 2026 yılında yasalaşmasını diliyoruz
İçişleri personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
Ambulans filosu güçlendi, 6 bin 308 araç hizmette
MSB: Türkiye, hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir
MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
Akaryakıta 1 Ocak'ta ÖTV zammı gelecek
Yılbaşında saldırı planı yapan DAEŞ'e operasyon! 115 kişi yakalandı
Öğretmenler öğrencilerden korkar oldu! Güç dengesi değişti
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı sayısı artırıldı
Hastanede uyuşturucu test sonuçlarıyla oynayan memurlar tutuklandı
Akın Gürlek, CHP'li yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacak
26 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

26 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 00:01, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 00:03
26 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Ahilik Buluşması ve Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliğe ziyarette bulunacak, Adalet Sarayı temel atma törenine iştirak edecek, Bartınlılar Derneği üyeleriyle bir araya gelecek.

(Karabük/12.15/13.30/15.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim" eğitim programına katılacak.

(Antalya/10.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, medya temsilcileriyle bir araya gelerek, deprem bölgesinde tamamlanan çalışmaları anlatacak.

(Hatay/13.30)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Düziçi Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Osmaniye/10.30/11.00/14.00/14.30/16.30)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Uluslararası Demokratlar Birliğinin 8. Kızılcahamam Yıl Sonu Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı'na katılacak.

(Ankara/10.15)

6- AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Ticaret Odasına, Şehit Kamil Belediyesine, Halı İhracatçıları Birliğine, Şahinbey Belediyesine, HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikasına ziyarette bulunacak, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Gaziantep/10.40-16.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) Konferansı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Valiliği ziyaret edecek, Hendek Meslek Yüksek Okulu yeni hizmet binasının açılışını yapacak, BALSU firmasına ziyaret gerçekleştirecek ve Prototip Üretim Tesisi tanıtımına katılacak, Sakarya Teknokent AR-GE binası, Füzyon Girişim Ofisi ve Milli Teknoloji Atölyesi açılış törenine iştirak edecek, Bilim Merkezi imza törenine katılacak ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Sakarya/10.15-17.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Ahilik Buluşması ve Ahi Ödülleri Takdim Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda incelemeler gerçekleştirecek ve basın açıklaması yapacak, İskenderun-Antakya Otoyolu şantiyesini ziyaret edecek, 6. Bölge Deprem Konutları yollarında, Habibi Neccar Kavşağı ile Defne Deprem Konutları yollarında incelemelerde bulunacak.

(Hatay/12.00/14.00/16.30/17.00/17.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin bitkisel üretim ve gelir dağılımı istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye'nin tanıtımına yönelik mini dizi stratejisinin basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/11.30)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 19. haftası, Sakaryaspor-Manisa FK maçıyla başlayacak.

(Sakarya/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası, TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji müsabakasıyla başlayacak.

(Bursa/19.00)

