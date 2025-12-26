Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Asgari ücreti 28 bin 75 lira olarak belirleyen Komisyon kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 00:24, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 00:27
Asgari ücreti günlük 1101 TL brüt, 28 bin 75 lira net seviyesinde belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşti. Yeni asgari ücret 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Öte yandan asgari ücret desteğinin 1270 lira olarak sürdürülmesinin önerilmesi maddesi de kararda yer aldı.
Kararın gerekçe bölümünde, asgari ücretin bir pazarlık ücreti olmadığına dikka çekilerek, işçilerin geçim şartları ve enflasyon hedefi gibi faktörlerin değerlendirildiği kaydedildi.