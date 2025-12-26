Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı

Kararın gerekçe bölümünde, asgari ücretin bir pazarlık ücreti olmadığına dikka çekilerek, işçilerin geçim şartları ve enflasyon hedefi gibi faktörlerin değerlendirildiği kaydedildi.

Öte yandan asgari ücret desteğinin 1270 lira olarak sürdürülmesinin önerilmesi maddesi de kararda yer aldı.

Asgari ücreti günlük 1101 TL brüt, 28 bin 75 lira net seviyesinde belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak kesinleşti. Yeni asgari ücret 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

