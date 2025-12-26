Kazaya karışan ambulanstaki sağlık çalışanları yaralandı
Karabük'te otomobil ile çarpışan ambulanstaki 3 sağlık çalışanı yaralandı. Sağlık çalışanlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 07:25, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 08:20
Karabük merkez Atatürk Bulvarı'nda E.G. idaresindeki ambulans, M.M. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle devrilen ambulansın şoförü E.G. ile yanındaki acil tıp teknisyeni H.G.A. ve paramedik S.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sağlık çalışanlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.