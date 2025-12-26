Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır

Hukukçular, bu tür paylaşımlarda "çocuğun üstün yararı" ilkesinin esas alınması gerektiği konusunda aileleri uyardı.

İstanbul 2 No.lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, özel hayatın gizliliğinin ihlali halinde 1-3 yıl, ihlalin görüntü veya ses yoluyla yapılması durumunda ise 2-5 yıl hapis cezası öngörüldüğünü belirtti.

Küçük düşürücü paylaşımların tazminat sorumluluğuna yol açabileceğini ve hatta velayetin kaldırılması sonucunu doğurabileceğini vurgulayan Şamlı "Çocuğun rızası vardı denilemez. Reşit olduktan sonra haklarının ihlal edildiğini düşünen çocuk dava açabilir" dedi.