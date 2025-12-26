Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
VEPARA hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararı var
Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasına itiraz: İstihdamı vurur!
Dolandırıcılar 'sahte Erdoğan videosu' ile kandırdı: 2.5 milyon kaptırdı!
11. Yargı Paketi yürürlükte: Cezaevlerinde tahliye hareketliliği başladı!
Bakan Kurum tarih verdi: 500 bin sosyal konut için ilk kura o ilde
Asgari ücret fırsatçılarına yakın takip: 42 üründe fahiş zam tespit edildi
Yargıtay: İş yerindeki 'zorunlu neden' ihbar tazminatına engel değil
Resen atama davalarında bir yürütmeyi durdurma kararı daha
Liste güncellendi: Lahmacunda kanatlı eti, balda şeker, çayda boya!
Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde iki yeni genel müdürlük kuruldu
Resmi ilan ücretlerine yeni düzenleme: İşte yeni kriterler
10 soruda 11. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
Uzmanından 'Sibirya' uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek!
Savcılara şüpheli hesapları 48 saat dondurma yetkisi!
Zincir marketler pazar günü kapanıyor mu? Gözler bakanlıkta!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk diasporası irade sahibi olmayı başarmıştır
Bakan Tunç paylaştı: Cezaevlerinden tahliyeler başladı
Bakan Yumaklı: Su Kanunu'nun 2026 yılında yasalaşmasını diliyoruz
İçişleri personeli görevde yükselme sınavı bekliyor
Ambulans filosu güçlendi, 6 bin 308 araç hizmette
MSB: Türkiye, hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir
MEB'den Türkiye'nin en uç noktasındaki okullara spor malzemesi
Diyarbakır'da peynir üretim tesisinde patlama
Akaryakıta 1 Ocak'ta ÖTV zammı gelecek
İstanbul'da 100 gram simittin fi-yatı yüzde 25 zam ile 25 liraya yüksel-di. Resmiyette 15 li-radan satılması ge-reken simit, uzun bir süredir 20 lira-dan satılıyordu.

Es-naflar, son 1 hafta-dır bazı bölgelerde 100 gram simittin 25 liradan satılma-ya başlandığını be-lirtti. İstanbul Un-İş Esnaf Sanaatkarlar Odası Başkanı Şa-ban Özdemir, şu an için bir zam kararı-nın olmadığını be-lirterek, "Ama zam kararı yılbaşından sonra ocak ayında düşünülüyor.

Şu an normalde 100 gram simit 15 liraya sa-tılıyor ve herhangi bir tarife değişikliği yok. Simitti 25 lira-dan satmaya başla-yanlar bize bağlı ol-mayan bazı esnaflar satıyor olabilir" de-di.

