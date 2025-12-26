SPK'dan dev idari para cezası: Rekor olarak kayda geçti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı.

Toplamda 2 milyar liralık ceza

Yapılan değerlendirme sonucunda SPK bülteni yayımlandı, mevzuata aykırı işlemler nedeniyle 19 kişiye toplam yaklaşık 2 milyar 30 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

SPK'nın kararında, tek bir kişiye kesilen 281.270.326,72 TL'lik cezanın, bugüne kadar verilen en yüksek bireysel idari para cezası olduğu değerlendirildi.

İşte ceza kesilen isimler ve tutarları: