SPK'dan dev idari para cezası: Rekor olarak kayda geçti
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ekim 2025 sonu itibarıyla işlem bazlı ve diğer piyasa bozucu eylemler nedeniyle 19 kişiye toplamda 2 milyar 30 milyon TL para cezası kesti. Kişisel ceza olarak ise en büyük para cezası 281 milyon 270 bin TL olarak görüldü.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 08:02, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 08:07
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı.
Toplamda 2 milyar liralık ceza
Yapılan değerlendirme sonucunda SPK bülteni yayımlandı, mevzuata aykırı işlemler nedeniyle 19 kişiye toplam yaklaşık 2 milyar 30 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
SPK'nın kararında, tek bir kişiye kesilen 281.270.326,72 TL'lik cezanın, bugüne kadar verilen en yüksek bireysel idari para cezası olduğu değerlendirildi.
İşte ceza kesilen isimler ve tutarları: