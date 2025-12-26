Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
Prof. Dr. Ercan: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını alkışlıyorum

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, depremzedelerin kalıcı ve güvenli konutlara kavuşması için yürütülen çalışmalar sürerken, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan iki yıl içinde tamamlanan 455 bin bağımsız konuta dikkat çekerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı tebrik etti.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük yıkım yaşayan 11 ilde, depremzedelerin kalıcı ve güvenli konutlara kavuşması amacıyla başlatılan geniş çaplı konut seferberliği sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, depremde yıkılan veya ağır hasar gören yapıların yerine, depreme dayanıklı ve modern yerleşim alanları inşa edildi.

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı alkışlıyorum"

Devam eden yeniden inşa sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konut çalışmalarına dikkat çekti. Ercan, depremden etkilenen 11 ilde yaklaşık 455 bin bağımsız konutun iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmış olmasını önemli bir başarı olarak nitelendirerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı tebrik etti. Ercan paylaşımında, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminden etkilenen 11 ilde, 455.000 bağımsız konutu iki yıl içinde yapmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

