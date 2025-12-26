Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bursa Büyükşehir destek vermedi, tarihi Ulu Cami ihyası aksadı

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Antakya'da bulunan tarihi Ulu Cami'de 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan ihya çalışmalarında beklenen ilerlemenin sağlanamaması nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yapılan işbirliği protokolünü feshetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 08:43, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 08:46
Yazdır
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Memlük Hükümdarı Baybars döneminde inşa edildiği kabul edilen Ulu Cami'nin, Osmanlı döneminde minare onarımı geçirdiği biliniyor.

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası, Ulu Cami için yapılan hasar tespit çalışmasında, yapının "tümden göçtüğü" tespit edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında 4 Eylül 2023 tarihli işbirliği protokolü kapsamında 15 Eylül 2023 tarihinde restorasyon çalışmalarına başlandı.

Sahadaki uygulamalarda şu ana kadar türbenin duvar imalatları tamamlandı. İmarethane ve müştemilat binalarının duvar ile çatı imalatları bitirildi. Harem bölümünde duvarlar tonoz seviyesine kadar yükseltildi ve sütunların dikimine başlandı.

Minarenin temelinin atılmasıyla kaide imalatına geçildi. Dükkanların temel çalışmalarına ve çevre duvarı imalatında başlandı.

FESİH KARARI

Vakıflar Genel Müdürlüğünce müteahhide sözlü ve yazılı uyarılar yapıldığı kaydedilen açıklamada, son olarak 3 Aralık'ta Bursa Büyükşehir Belediyesine resmi bildirimde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, minare projesinin 22 Kasım'da onaylandığı, rölöve ve restitüsyon projelerinin ise 9 Kasım 2024'te tamamlandığı ancak "beklenen ilerlemenin sağlanamadığı" ifade edildi.

Saha gerçekleşmeleri ve fiziki ilerleme oranının öngörülen takvimi karşılamaması üzerine, protokolün 13'üncü maddesi doğrultusunda fesih kararı alındı.

HÜSEYİN YAYMAN, ÖZGÜR ÖZEL'E ULU CAMİ KONUSUNDA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

6 Kasım 2025 tarihinde deprem bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin bilgilendirme yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Ulu Cami üzerinden tepki göstererek şunları söylemişti:

Depremden hemen sonra Antakya'da iki tarihi kültürel mirasımızın ayağa kaldırılması için Bursa Büyükşehir Belediyemiz ve Konya Büyükşehir Belediyemiz iki tarihi eseri ayağa kaldırmak istedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Antakya Habib-İ Neccar Camii'ni ayağa kaldırmak istedi. Restorasyon çalışmalarına başladı ve cami yeniden ayağa kaldırıldı. İç dizaynı yapılmakta, yazıları yazılmakta ve cami aslında tamamlanmış durumda.
Hemen depremden sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi de Antakya Ulu Camisini yapacaktı. Yerel seçimler oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesini Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Lütfen gelip iki camiye bakın. Habibi Neccar Camii tamamlanmış durumda. Ulu Camii ile ilgili çalışmalar henüz daha başlamamış durumda. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel, eğer bir laf söyleyecekse Bursa Büyükşehir Belediye Başkanına desin ki 'ya ben böyle konuşuyorum da Antakya Ulu Camii'nin durumu nedir?' Gelip bunu söylesin. Aslında muhalefetin ne kadar büyük bir anlayış problemi yaşadığını ve deprem üzerinden nasıl bir yanlış siyaset izlediğini, toksik muhalefet yaptığını hep beraber görüyoruz.

