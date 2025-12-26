'Kış saati uygulaması devam edecek'
'Kış saati uygulaması devam edecek'
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
SPK'dan içecek devine izin: Halka arz oluyor
Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
VEPARA hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararı var
Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasına itiraz: İstihdamı vurur!
Dolandırıcılar 'sahte Erdoğan videosu' ile kandırdı: 2.5 milyon kaptırdı!
11. Yargı Paketi yürürlükte: Cezaevlerinde tahliye hareketliliği başladı!
Bakan Kurum tarih verdi: 500 bin sosyal konut için ilk kura o ilde
Asgari ücret fırsatçılarına yakın takip: 42 üründe fahiş zam tespit edildi
Yargıtay: İş yerindeki 'zorunlu neden' ihbar tazminatına engel değil
Resen atama davalarında bir yürütmeyi durdurma kararı daha
Liste güncellendi: Lahmacunda kanatlı eti, balda şeker, çayda boya!
Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde iki yeni genel müdürlük kuruldu
Resmi ilan ücretlerine yeni düzenleme: İşte yeni kriterler
10 soruda 11. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
Uzmanından 'Sibirya' uyarısı: Sıcaklıklar 10 derece düşecek!
Savcılara şüpheli hesapları 48 saat dondurma yetkisi!
Zincir marketler pazar günü kapanıyor mu? Gözler bakanlıkta!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk diasporası irade sahibi olmayı başarmıştır
Bakan Tunç paylaştı: Cezaevlerinden tahliyeler başladı
Dolar/TL'den günün ilk rakamları

26 ARALIK ANLIK DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 42,89 liradan, euro 50,64 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum

Haber Giriş : 26 Aralık 2025 08:54, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 09:05
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro'daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 42,8719, satışta 42,8939 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,7135, satışta 42,8846 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün euro/dolar paritesi 1,1785, sterlin/dolar paritesi 1,3491 ve dolar/yen paritesi 156,2700 düzeyindeydi.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL 42,8973 (alış) 42,9185'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 50,5748 TL seviyelerinde seyrediyor.

