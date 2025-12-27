Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

KDK'dan Doçentin Doktor Öğretim Üyesi Başvurusuna Tavsiye Kararı!

Kamu Denetçiliği Kurumu, doçent ünvanlı kişinin doktor öğretim üyesi kadrosuna başvurusunu YÖK'ten izin almadan engelleyen üniversiteye tavsiye kararı verdi!

KDK'dan Doçentin Doktor Öğretim Üyesi Başvurusuna Tavsiye Kararı!

Çukurova Üniversitesi tarafından ilan edilen Su Ürünleri Fakültesi Balıkçılık Temel Bilimleri Anabilim Dalında açılan Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için yapılan alım ilanına başvuruda bulunan başvurucunun mevcut akademik ünvanının doçent olduğu, bahse konu alım ilanındaki genel şartlar arasında "Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna Doçent ve Profesörler, Doçent kadrosuna Profesörler başvuramazlar." şartına yer verildiği gerekçesiyle müracaatı kabul edilmemiştir.

İlgili Üniversite tarafından, üniversite öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından onay alınmış olduğundan ilan metninde yer alan üst ünvan başvuramaz şartı için herhangi bir onay alınması gerektiğinin düşünülmediği ifade edilmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" bir bütün olarak ele alındığında; yükseköğretim kurumlarında açık bulunan ve rektörlük tarafından ilan edilen doktor öğretim üyeliği kadrolarında aranacak şartlara ek olarak kriterler için de Yükseköğretim Kurulu'nun onayının alınması zorunlu olduğu, dolayısıyla bu şekilde onay alınmadan ilana eklenen ve başvuranın elenmesine yol açan "Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna Doçent ve Profesörler, Doçent kadrosuna Profesörler başvuramazlar." şartının hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu çerçevede, üniversitelerin akademik kadro ilanlarında üst ünvan kısıtlaması getirmek istemeleri halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından onay almalarında fayda görülmektedir.

