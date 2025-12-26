'Kış saati uygulaması devam edecek'
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla, yeni yılda DEAŞ adına eylem hazırlığında olduğu belirlenen terörist Malatya'da yakalandı.

MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yeni yılda Türkiye'de DEAŞ adına eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen bir teröristi etkisiz hale getirdi. MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordineli yürüttüğü operasyon kapsamında, DEAŞ'lı İbrahim Burtakuçin Malatya'da yakalandı.

MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, Burtakuçin'in Türkiye'de DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine geçerek örgüte katılma arayışında olduğu ve yılbaşı döneminde Türkiye'de eylem/saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi.

Şahsın yurt içi ve yurt dışında çok sayıda DEAŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu tespit edilirken, MİT'in hassas çalışmalarıyla teröristin güncel konumu netleştirildi. Bunun üzerine MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya'da ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan Burtakuçin'e ait dijital materyaller ile evinde bulunan yasaklı yayınlara el konuldu. Yapılan incelemelerde ele geçirilen materyallerde; DEAŞ'a ait yazılımlar, örgütün sözde bayrak ve flamalarına ilişkin görseller, motivasyon amaçlı canlı bomba ve fedai eylemlerinde kullanılan ses dosyaları, DEAŞ unsurları ve yöneticilerine ait görsel ve videolar ile örgütsel görüşmelere dair kayıtların bulunduğu tespit edildi.

Yetkililer, yürütülen çalışmalar sayesinde DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlarının akamete uğratıldığını, örgütün unsur kazanımının deşifre edildiğini ve planlanan saldırılara ilişkin önemli bilgilerin ele geçirildiğini bildirdi.

