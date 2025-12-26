'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsüne 70 bin lira ceza
Elazığ'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye çeşitli maddelerden 70 bin 346 lira para cezası uygulandı, motosiklet trafikten men edildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 10:29, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 10:29
Olay, dün akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Abartılı egzozla seyir halinde olan M.C.K. idaresindeki motosiklet, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı.
Ekiplerin takibi sonucu sürücü, havalimanı kavşağında yakalandı. Yapılan işlemlerde sürücüye 10 farklı maddeden toplam 70 bin 346 lira idari para cezası uygulanırken, motosiklet çekici yardımıyla bağlanarak otoparka götürüldü.