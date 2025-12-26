İzmir'de eve giren hırsızların bıçakladığı kişi öldü

Öte yandan, Kavut'un eşinin de olay sırasında evde olduğu öğrenildi.

Zanlıların, olayın ardından evden bazı gıda ürünlerini aldıkları ve araçta bekleyen diğer şüpheliyle olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, şüphelilerin apartmana arka bahçeden girdiği ve yatak odasında Kavut'u göğsünden bıçakladığı tespit edildi.

Lale Mahallesi 3582 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

