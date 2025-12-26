Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 kişi yakalandı

İstanbul'da, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri öncesi terör örgütü DEAŞ'ın olası eylem planlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş : 26 Aralık 2025 12:09, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 12:09
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ'ı, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim kişilere yönelik olmak üzere Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamalarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir zanlı belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ataşehir'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Adresteki aramalarda, tabanca, şarjör, 25 fişek, tabanca kılıfı, 13 bıçak/çakı, teleskopik jop, üzerinde Arapça yazı bulunan komando beresi, akımölçer, 5 cep telefonu, SIM kart, dizüstü bilgisayar, toplatma kararı bulunan 33 örgütsel içerikli kitap ele geçirildi.

