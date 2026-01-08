Meteoroloji'den 22 il için uyarı: Fırtına ve şiddetli sağanak bekleniyor!
Usulsüz Sendika Üyesi Yapan Memurun Soruşturmasını Hangi Makam Yürütür?

Danıştay Birinci Dairesi, sendikaya üye olma veya sendika üyeliğinden çekilme gibi sendika üyeliğini ilgilendiren fiillerin görev suçu olarak kabul edilemeyeceği, genel hükümlere göre soruşturulması gerektiğine hükmetmiştir.

Dava konusu olayda, üniversite hastanesinde çalışan memurun sendika üyeliğinden çekildiğine ve başka bir sendikaya üye olmasına ilişkin gerçeğe aykırı belge düzenlendiği iddiaları üzerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında soruşturma başlatılmıştır.

Danıştay Birinci Dairesi tarafından yapılan değerlendirmede; sendika üyeliğinden çekilme ve sendikaya üyelik fiillerinden kaynaklanan atılı suçlar hakkında Üniversitedeki görev suçlarıyla ilgili soruşturma usulü uygulanarak soruşturulamayacağı, bu nedenle ilgililer hakkında 2547 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesi kapsamında ceza soruşturması yapılamayacağı gerekçesiyle soruşturmanın genel hükümlere göre doğrudan ilgili Başsavcılıklar tarafından yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

BİRİNCİ DAİRE

Esas No : 2024/994

Karar No : 2024/1000

K A R A R

Şüpheliler :

1- . - Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Patoloji Laboratuvarında Sağlık Teknikeri

2- . - Aynı Hastanede Hemşire

3- . - Aynı Hastanede Hemşire

4- . - Aynı Hastanede Hemşire

5- . - Aynı Hastanede Hemşire

6- . - Aynı Hastanede Hemşire

7- . - Aynı Hastanede Hemşire

8- . - Aynı Hastanede Hemşire

Suçları :

1- Hafsa Sultan Hastanesinde Sağlık Teknisyeni olarak görev yapan şikayetçi .'nın . Sendikası (.) üyeliğinden çekildiğine ilişkin gerçeğe aykırı 31.1.2018 tarihli Kamu Görevlileri Sendikaları Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirim Formunu düzenlemek suretiyle özel belgede sahtecilik yapmak.

2- Şikayetçinin . Sendikasına (.) üyeliğine ilişkin 26.2.2018 tarihli gerçeğe aykırı Kamu Görevlileri Sendikalarına Üyelik Formunu düzenlemek suretiyle özel belgede sahtecilik yapmak.

Suç Tarihi : 2018 Yılı.

İncelenen Karar : Manisa Valiliği İl İdare Kurulunun 24.4.2024 tarih ve Esas No:20055, Karar No: 2 sayılı men-i muhakeme kararı.

Karara İtiraz Eden : Yok. İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden.

Manisa Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğünün 23.5.2024 tarih ve E.84588 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen İl İdare Kurulu kararı, Tetkik Hakimi Gökhan Günhan'ın açıklamaları dinlenildikten sonra 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53'üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, sendikanın, kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluş olduğu, Kanun'un 14'üncü maddesinde, sendikaya üyeliğinin kamu görevlisinin üç nüsha olarak doldurulup imzaladığı üye formu ile sendikaya başvurması ve başvurunun sendika yetkili organınca kabulü ile kazanılacağı, üyeliğe kabul edilmeyen kamu görevlisinin otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı bulunduğu hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda, kamu görevlilerinden oluşsa da özel hukuk tüzel kişisi olan . ve . sendikalarına üyelik, üyelikten çekilme, çıkarılma gibi sendikayla ilgili her türlü faaliyetin özel hukuk hükümlerine tabi olarak yürütüldüğü, ihtilafların da özel hukuk hükümlerine göre iş mahkemelerinde çözümlendiği, sendika üyesinin görev yaptığı kamu kurumunun veya kuruluşunun, kamu görevlisinin üye olma ya da üyelikten ayrılma durumlarında bilgilendirilmesiyle, sendika aidatının maaştan kesilmesiyle sınırlı olarak sendika ve üye ile ilgili iş ve işlemlerde yer aldığı, dolayısıyla şikayetçinin iddialarının ., ., ., ., ., ., ., ., ve .'nun Hastanedeki görevlerinden kaynaklanmadığı, buradaki görevleri dolayısıyla ve bu görevleri sırasında da işlenmediği, sendika üyeliğinden çekilme ve sendikaya üyelik fiillerinden kaynaklanan atılı suçlar hakkında Üniversitedeki görev suçlarıyla ilgili soruşturma usulü uygulanarak soruşturulamayacağı, bu nedenle adı geçenler hakkında 2547 sayılı Kanun'un 53'üncü maddesi kapsamında ceza soruşturması yapılamayacağı, Yetkili Kurulca men-i muhakemeleri veya lüzum-u muhakemeleri yolunda karar alınamayacağı, atılı suçlar nedeniyle adı geçenler hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca genel hükümlere göre doğrudan soruşturma yapılması gerektiğinden Manisa İl İdare Kurulunun 24.4.2024 tarih ve Esas No:20055, Karar No: 2 sayılı men-i muhakeme kararının kaldırılması, atılı suçlar nedeniyle genel hükümlere göre soruşturma yapılmak üzere dosyanın karar ekli olarak Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin Manisa Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine 5.6.2024 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak karar verildi.


