CİMER Aracılığıyla Disiplin Soruşturmasına İtiraz Edilebilir Mi?

Dava konusu olayda, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında yapılacak itiraz işleminde CİMER aracılığıyla başvuruda bulunulmuştur.

Danıştay Birinci Dairesi ise, yargısal bir niteliği ve görevi bulunmayan CİMER'e yargı mercilerine verilmesi gereken dilekçelerin verilemeyeceğinin açık olduğu, bu nedenle şikayetçinin CİMER aracılığıyla yapmış olduğu başvurunun İçişleri Bakanının 9.9.2023 tarih ve İNS.2022.33.333 sayılı kararına yapılmış itiraza dair dilekçe olarak kabulü mümkün olmadığından, itiraz olmaksızın incelenme olanağı bulunmayan dosyanın iadesine karar vermiştir.

İŞTE DANIŞTAY KARARI!

T.C.

D A N I Ş T A Y

BİRİNCİ DAİRE

Esas No: 2024/453

Karar No: 2024/487

K A R A R

İçişleri Bakanlığının 22.2.2024 tarih ve 69533 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, Mersin İli, Mezitli Belediye Başkanı ., Başkan Yardımcıları . ve ., İmar ve Şehircilik Müdür Vekili ., Meclis Üyesi . ile Zabıta Müdürü . hakkındaki şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının 9.9.2023 tarih ve İNS.2022.33.333 sayılı kararı ile bu karara şikayetçi . tarafından yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Fatıma Betül Sağlam'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi.

Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'un 9'uncu maddesinde, yetkili merciin soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararının Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirileceği, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin, soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçinin, izin vermeye yetkili merciler tarafından verilen işleme koymama kararına karşı da şikayetçinin itiraz yoluna gidebileceği, itiraz süresinin ise yetkili merci kararının tebliğinden itibaren on gün olduğu hükme bağlanmıştır.

4483 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinde, itiraz süresinin, yetkili mercii kararının tebliğinden itibaren on gün olduğu ve itiraza bakmaya yetkili merciler hükme bağlandığı halde, Kanunda itiraz dilekçesinin nereye verileceği yolunda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu nedenle anılan Kanundaki söz konusu boşluk, hakkında soruşturma izni verilenlerin, şikayetçilerin ve Cumhuriyet başsavcılıklarının itiraz haklarının kısıtlanmaması ve bunlar arasındaki eşitliğin korunması gözetilerek itiraz dilekçelerinin, itiraza bakmakla yetkili yargı merciine gönderilmek üzere (postaya verilme hariç) kararı veren yetkili merciinin görev yaptığı kurum veya kuruluşlara ya da başsavcılığın bulunduğu yerdeki adliye mahkemelerine veya bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinden herhangi birine verilmesi gerektiği yolundaki Danıştay Birinci Dairesinin içtihadı ile doldurulmuştur. İletişim Başkanlığı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'nin kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin talep, görüş ve önerilerin kolayca iletilebilmesi ve bunların ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca değerlendirilerek cevaplandırılması amacıyla kurulduğu belirtilmiş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Yönetmeliğinin "Amaç ve kapsam" başlıklı 1'inci maddesinde, Yönetmeliğin amacının Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurum ve kuruluşlara CİMER aracılığıyla yapılacak başvuruların değerlendirilmesi ile cevaplandırılmasına ve bu amaçla oluşturulan CİMER kapısının işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlenmesi olduğu, Yönetmeliğin "CİMER'e yapılacak başvuruların kapsamı" başlıklı 5'inci maddesinde, başvuru sahibinin dilekçe hakkı kapsamında dilek, şikayet ile kamu politikalarına yönelik görüşlerini ve bilgi edinme hakkı kapsamında belge ve bilgi edinme taleplerini CİMER'e iletebileceği düzenlenmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, şikayetçi .'nun CİMER'e 6.1.2024 tarih ve 2400085824 sayılı başvuru numarasıyla yaptığı başvuruda, İçişleri Bakanının 9.9.2023 tarih ve İNS.2022.33.333 sayılı şikayetin işleme konulmamasına ilişkin kararına itiraz ettiğini belirttiği, CİMER tarafından bu başvurunun İçişleri Bakanlığına gönderildiği, söz konusu başvurunun İçişleri Bakanlığınca yetkili merci kararına itiraz niteliği taşıdığı değerlendirilerek Dairemize gönderildiği anlaşılmıştır.

Ancak, Dairemizin içtihadıyla belirlenen itiraz mercileri arasında sayılmayan, yargısal bir niteliği ve görevi bulunmayan CİMER'e yargı mercilerine verilmesi gereken dilekçelerin verilemeyeceğinin açık olduğu, bu bağlamda, şikayetçinin CİMER aracılığıyla yapmış olduğu başvurunun, İçişleri Bakanının 9.9.2023 tarih ve İNS.2022.33.333 sayılı kararına yapılmış itiraza dair dilekçe olarak kabulü mümkün olmadığından, itiraz olmaksızın incelenme olanağı bulunmayan dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına iadesine, kararın bir örneğinin şikayetçiye gönderilmesine 27.3.2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.