Banka hesapları dolandırıcılıkta kullanılan 5 sanığın 10'ar yıla kadar hapsi istendi

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, mağdur N.Ç'nin bir sosyal medya platformunda gördüğü "marketplace" isimli siteye girerek elektrikli scooter almak istediği, satıcı Kıymet T. ile iletişime geçtiği, ancak ödemeyi yaptıktan sonra Kıymet T'ye bir daha ulaşamadığı anlatıldı.

N.Ç'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hesap hareketlerini inceleyerek paranın izini süren savcılık, mağdur N.Ç'nin gönderdiği paranın Kıymet T'nin hesabından, önce Dilmurat O'ya, ardından zincirleme şekilde Şükrü Volkan K. ve Ali Osman T'nin hesaplarına aktarıldığını tespit etti.

Adına açılan banka hesapları kullanılarak dolandırıcılık yapıldı

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Kıymet T, internet üzerinden gördüğü banka reklamına tıklayarak bir kişiyle görüntülü görüştüğünü, kimliğinin ön ve arka yüzünü göstererek banka hesabı açtırdığını belirtti.

Daha sonra adına açılmış hesap kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını öğrendiğini söyleyen Kıymet T, kendisinin suçla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Sanık Dilmurat O, apartman görevlisi olduğu sitede oturan yabancı uyruklu Dalınbek K'nin, Rusya'dan para geleceğini söyleyerek kendisinden banka hesap bilgilerini istediğini belirtti.

Şahsın daha önceki yardımları nedeniyle kendisine iyilik yapmak istediğini ifade eden Dilmurat O, hesap bilgilerini bu sebeple verdiğini ve dolandırıcılıkla bir ilgisinin olmadığını savundu.

Sanık Dalınbek K. ise Dilmurat O'dan banka hesap bilgilerini istediğini ve hesabı kripto alım satım işlerinde kullandığını belirterek, "Yaptığım işlerin dolandırıcılıkla ilgisi yok." ifadesini kullandı.

10'ar yıla kadar hapis istemi

Sanık Ali Osman T. ifadesinde, bir sosyal medya uygulaması üzerinden nasıl para kazanılacağıyla ilgili bir paylaşım gördüğünü, paylaşımda bulunan linke tıkladığında ise görüştüğü şahsın yönlendirmesi ile para kazanacağını düşünerek reklamlara tıkladığını ve karşılığında kendisine para gönderdiklerini, kendisine gönderilen tutarların da bu nedenle gelmiş olabileceğini belirterek, dolandırıcılık yapmadığını savundu.

İddianamede şu tespitler yer aldı:

"Suçta kullanılan hesapların yukarıda adı geçen şüphelilere ait olduğu ve birbirlerine para aktarma işlemlerini yaptıkları, şüpheliler Dilmurat O, Dalınbek K, Şükrü Volkan K. ve Kıymet T. hakkında yapılan UYAP sorgusunda benzer suçlardan ceza mahkemelerinde ve cumhuriyet başsavcılıklarında çok fazla derdest dosyalarının olduğu, şüpheli şahısların alınan savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, yukarıda anlatılan olay örgüsü nazara alındığında şüphelilerin iştirak iradesi ile üzerlerine atılı 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçunu işledikleri anlaşılmıştır."

İddianamede, sanıkların "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.