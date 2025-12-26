Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
2026 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Başvuru Takvimi

2026 öğretmenlik kariyer basamakları başvuru tarihleri, şartlar ve eğitim programı detayları açıklandı. Kılavuz ve başvuru linkleri haberimizde.

26 Aralık 2025
2026 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz kapsamında, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine yönelik iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvimi duyurulmuştur. Uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular 29 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026 tarihleri arasında https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Ayrıca, 2 - 6 Şubat 2026 tarihleri arasında ek başvuru imkanı sunulacaktır. Eğitim programlarına ilişkin eğitimler ise 2 Ocak 2026 - 15 Nisan 2026 tarihleri arasında https://www.oba.gov.tr adresinden gerçekleştirilecektir.

Başvuru ve Eğitim Takvimi

  • Başvuru Dönemi: 29 Aralık 2025 - 9 Ocak 2026
  • Ek Başvuru Dönemi: 2 - 6 Şubat 2026
  • Eğitim Programı Tarihleri: 2 Ocak 2026 - 15 Nisan 2026

Kılavuz Erişimi

Kılavuza ulaşmak için buraya tıklayınız.

