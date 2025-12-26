Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Kurum: Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki ihya çalışmalarına ilişkin, "Yıl sonuna kadar tüm evleri bitireceğiz sözümüzü tuttuğumuz bugüne geldik. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 455 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza vereceğiz" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 14:53, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 14:54
Bakan Kurum: Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, medya temsilcileriyle bir araya gelerek Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde yürütülen inşa ve ihya çalışmalarındaki son durumu paylaştı.

Bölgeyi yeniden Anadolu'nun cazibe merkezi yapmak için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Bakan Kurum, tarımdan ticarete, altyapıdan sosyal donatılara kadar şehrin tüm ihtiyaçlarını kapsayan 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede faaliyetlerin sürdüğünü belirtti.

"23 günde 550 konut üreten bir hıza ulaştık"

Çalışmaların hızıyla ilgili yapılan eleştirilere yanıt veren Kurum, afetzedelerin mağduriyetini bir an önce gidermek amacıyla yüksek bir tempo ile hareket ettiklerini söyledi. Kurum, "Bize o zaman 'ne bu aceleniz' diyenler, 'niye bu kadar hızlı hareket ediyorsunuz' diyenler oldu. Ancak biz afetzede kardeşlerimizin evini, iş yerini, okulunu bir saat önce verebilmek için bu mücadeleyi yaptık ve 23 günde 550 konut üreten bir hıza ulaştık." ifadelerini kullandı.

Şehirler meydanları ve sosyal alanlarıyla ihya ediliyor

Konut projelerinin sadece barınma alanlarından ibaret olmadığını, sosyal donatı ve çevre düzenlemeleriyle bir "yaşam alanı" kurguladıklarını ifade eden Bakan Kurum, her şehrin kimliğine uygun meydanlar inşa ettiklerini dile getirdi.

Çalışmalar kapsamında öne çıkan projeleri sıralayan Kurum, şunları kaydetti: Hatay merkezde belediye ve meclis binasının bulunduğu bölgede meydan inşasını gerçekleştirdik. Malatya Valiliği çevresi ve Kuyumcular Çarşısı'nda yeni bir yaşam alanı kazandırdık. Adıyaman'da Ulu Camii etrafındaki kapsamlı kentsel dönüşümle Atatürk Caddesi'ni ihya ettik. Ayrıca Hatay İskenderun sahil projesi, Mileha Kuş Cenneti ve Harbiye Şelaleleri gibi çevresel değerleri de koruyarak şehri bir bütün olarak değerlendirdik.

"Sözümüzü tutmanın gururunu yaşıyoruz"

Deprem bölgesinde verdikleri "yıl sonuna kadar konutların teslimi" sözünü hatırlatan Bakan Kurum, gelinen noktada büyük bir aşama kaydedildiğini belirtti.

Yarın düzenlenecek törenle önemli bir eşiğin aşılacağını müjdeleyen Kurum, "Vatandaşlarımıza mahcup olmamanın şükrü içindeyiz. Artık saatleri sayıyoruz. İnşallah yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 455 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, konuşmasına şöyle devam etti;

Burada misafirlerimiz var. Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendileri teşrif edecek. Meclis Başkanımız, yine Cumhur İttifakımızın genel başkanları burada olacak. O gün 6 Şubat sabahı burada Hatay için elini taşın altına koyan sivil toplum örgütlerinden orada iş yapan devletimizin temsilcilerinden tüm hayırseverlere, oradaki yine tüm vakıflara, derneklere kadar herkes yarın inşallah burada olacak ve büyük bir coşkuyla, huzurla, mutlulukla söz verdiğimiz 455 bin konutun anahtarlarını afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Ve böylece nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar alanın inşasını da bitirmiş olacağız.

