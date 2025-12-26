e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
Cuma hutbesinde 'yeni yıl ve kimlik' vurgusu yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okunan Cuma hutbesinde toplum kimliğinin kaybolması ve yozlaşmaya dikkat çekilirken, yeni yıl akşamlarının piyango ve şans oyunlarının oynandığı bir hale dönüştürülmemesi gerektiği vurgulandı.

Haber Giriş : 26 Aralık 2025 15:44
Cuma hutbesinde 'yeni yıl ve kimlik' vurgusu yapıldı

Müslümanlara kıymetli bilgi ve öğütlerin aktarıldığı Cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Kimliğimiz geleceğimizdir" oldu. Bu haftaki Cuma Namazı öncesinde verilen hutbede, her toplumun kendine özgü bir kimliği olduğu ve milletlerin bu kimlikle tarihteki yerlerini aldıkları hatırlatıldı. Milletlerin geleceklerini bu kimlikle ayakta tuttuklarına vurgu yapılan hutbede ayrıca yeni yıl akşamlarının Müslüman kimliğine uymayacak şekilde şans oyunları ve piyangoların oynandığı, alkolün tüketildiği gecelere dönüştürülmemesi gerektiği hatırlatıldı. Tarih sahnesinden silinen milletlerin, önce yabancı kültürlerin etkisi altına girdiği ve sonra kimliklerine yabancılaştıklarının belirtildiği hutbede yeni yıl öncesinde de vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Bu günlerin, Müslüman ve Türklük değerleri ve kimliği ile bağdaşmayan eğlencelerle hayatın zayi edildiği günler olmaması gerektiğinin altı çizildi.

Cuma hutbesinde, "Bizi biz yapan, bizi millet kılan, birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamamızı sağlayan unsurlardan biri de Müslüman kimliğimizdir. Bu kimliğin inşasında, rahmet ve merhameti, adalet ve iyiliği kuşanmak vardır. Bugün, insanlık, ahlaki bir yozlaşma ile karşı karşıyadır. Sınır tanımayan bir tarzda gerçekleştirilen eğlencelerle tertemiz yaratılan fıtrat bozulmak istenmektedir. İnsanın, zamanını ve imkanlarını harcadığı ölçüde mutlu olabileceği algısı üretilmektedir. Özüne ve kültürüne yabancı, kimliksiz nesiller oluşturulmaya çalışılmaktadır. Takvimden kopardığımız her yaprak, aslında hayatımızdan eksilen bir günün sessiz şahididir. Önümüzdeki hafta yeni bir miladi yıla girecek, ömür sayfamızdan bir yılı daha geride bırakmış olacağız. Bu günler, değerlerimiz ve kimliğimizle bağdaşmayan eğlencelerle hayatımızı zayi ettiğimiz günler olmamalıdır. Bu günler, inancımızda ve kültürümüzde yeri olmayan sembollerle evlerin, işyerlerinin ve sokakların donatıldığı bir ortama çevrilmemelidir. Bu günler, bedenimize ve ruhumuza zarar veren alkolün tüketildiği bir zaman dilimi haline dönüştürülmemelidir. Bu günler, içinde alın teri olmayan, kendisiyle hayır yapılamayan, adı ne olursa olsun kumar, piyango ve şans oyunlarının oynandığı bir hale dönüştürülmemelidir. Ömür nimetinin her anını paha biçilmez bir hazine olarak görelim. Bugüne kadar nasıl yaşadığımızı gözden geçirirken, halimizi ve geleceğimizi ebedi yurdumuz olan ahirete göre şekillendirelim. Unutmayalım ki, uzak gördüğümüz ölüm ve hesap bize çok yakındır" ifadeleri yer aldı.

