Ambulans şoförü kazada hayatını kaybetti

Kaza, Muğla-Aydın kara yolu Bayır Mahallesi'nde, Asım E. yönetimindeki 34 ESM 66 plakalı otomobilin Ali İsmail Bodur'un (56) kullandığı motosiklete çarpmasıyla meydana geldi. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine ambulans, emniyet trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, bir dönem İl Sağlık Müdürlüğü makam şoförlüğü de yapan ambulans şoförü Ali İsmail Bodur (56) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Asım E. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.