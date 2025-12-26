e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
Adli Olaylar

Ambulans şoförü kazada hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada ambulans şoförü hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 16:46, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 17:05
Kaza, Muğla-Aydın kara yolu Bayır Mahallesi'nde, Asım E. yönetimindeki 34 ESM 66 plakalı otomobilin Ali İsmail Bodur'un (56) kullandığı motosiklete çarpmasıyla meydana geldi. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Olay yerine ambulans, emniyet trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, bir dönem İl Sağlık Müdürlüğü makam şoförlüğü de yapan ambulans şoförü Ali İsmail Bodur (56) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Asım E. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

