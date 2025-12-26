Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu

Akdeniz Üniversitesi ve Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) ile maaş promosyon anlaşmasına vardı.

Akdeniz Üniversitesi maaş promosyon ihalesinde TEB 121 bin TL ile en yüksek teklifi yaptı. Bu tutar aynı zamanda Türkiye'deki kamu üniversiteleri arasındaki en yüksek promosyon miktarı oldu.

Prof. Özkan: En iyi promosyonu almış durumdayız

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan uzun zamandan beri promosyon görüşmelerinin sürdüğünü hatırlatarak, "Bildiğim kadarıyla kamu üniversiteleri arasında en iyi promosyonu almış durumdayız" dedi.

"Bir seferde 121 bin TL hesaplara yatacak"

Promosyon ödemelerinin en geç 26 Aralık tarihinde hesaplara yatacağını açıklayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bir seferde 121 bin TL hesaplara yatacak. 7 bin 73 personelimiz, 389 intörn öğrencimiz bu promosyonu alacak" dedi.