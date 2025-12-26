'Öldüren diş çekimi'nde diş hekimi ile anestezi uzmanına indirimli ceza

Olay, 2023 Kasım'da meydana geldi. Elena-Aydın Sönmez çifti, tek çocukları Deniz Sönmez'i diş ağrısı şikayeti ile Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki özel diş kliniğine götürdü. Muayene sonrası dişlerinde çürük olduğu tespit edilen Deniz için 10 Kasım'a randevu verildi. Sedasyon altında yapılan operasyonla 1 dişi çekilip, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine de dolgu yapılan Deniz Sönmez, narkozun etkisinin azalmasıyla rahatsızlandı. Ağzında yoğun kanama olan Sönmez'in ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Deniz Sönmez, şikayetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek kanaması olduğu halde ilaç yazılıp taburcu edildi. Eve geldikten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaşan Deniz Sönmez, ailesi tarafından götürüldüğü Dörtçelik Çocuk Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Deniz Sönmez, 13 Kasım'da oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

DİŞ KLİNİĞİ 1 AY SÜREYLE MÜHÜRLENDİ

İl Sağlık Müdürlüğü, diş kliniğini 1 ay süreyle kapatırken; Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma sonrası diş hekimi Aleyna G., anestezi uzmanı doktor Levent O., anestezi teknikeri Gül K. ile diş sağlığı polikliniği mesul müdürü Kerem G.Y. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olmak' ve 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet' suçlarından 3 yıldan 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'BEN ÇOK UYANDIKTAN SONRA AYRILDIM'

Tutuksuz sanıkların yargılanmasına devam edildi. Bursa 44'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında; Deniz Sönmez'in anne ve babasının yanı sıra tutuksuz sanıklar Aleyna G., Levent O., Kerem G. Y., Gül K. ve taraf avukatları katıldı.

Son savunması için söz alan Levent O., 30 yıllık hekimlik kariyerinin olduğunu belirterek, "Meslek hayatımın 25 yılında anestezi uzmanı olarak görev yaptım. Benim yaptığım sedasyon işleminde ölüme götüren bir neden yoktur. Raporlarda bu bağlantı kurulamamıştır. Türkiye'de her gün binlerce sedasyon işlemi uygulanmaktadır. Rahmetli çocuğumuza da sedasyon işlemi uyguladık. Ben çıkana kadar çocuğumuz kendine gelip, su istemiştir. Ben çocuk uyandıktan sonra ayrıldım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

'BEN TIP HEKİMİ DEĞİL, DİŞ HEKİMİYİM'

Aleyna G. ise "Hastayı kontrol etmenin sorumluluğu bende değil, anestezi uzmanındadır. Ben ateşi olduğu için müdahale ettim. Taksi çağırıp, göndermedim. Herhangi bir ilgisizliğim yoktur. Aksine en çok ilgilenen kişi, benim. Birinin ateşi çıktığında ateş düşürücü verebilirim, müdahale edemem. Ben tıp hekimi değilim, diş hekimiyim. Dolgu ve kanal tedavisi yapmayı bilirim. Ateşi çıktığında zaten ilaç verdim. Daha nasıl müdahale edebilirim?" diye konuştu.

Kerem G.Y. de "Benim söz konusu yapılan uygulamada fiilen bir dahlim yoktur. Beraatimi talep ediyorum" derken, Gül K. de beraatini istedi.

'BİZCE 'OLASI KASIT' SUÇUNDAN YARGILANMALARI GEREKİYOR'

Sönmez ailenin avukatı Salih Duman ise şunları söyledi:

"Rapora göre, poliklinik bu sedasyon uygulamasını yapamaz. Oradaki doktorlar, sanıklar ya biliyor ya da bilmeleri gerekiyor. 'Bilmiyorum' diye kendilerini savunamazlar. Bizce 'Olası kast' suçundan yargılanmaları gerekiyor. Sanıklar, önceki savunmalarında çocuğun erken gittiğini belirtiyorlar. Ama güvenlik kameralarına olaydan sonra ulaşılamaz hale geldiğini görüyoruz. Burada asıl kusurlu Levent O.'dur. İşlemden 10 dakika sonra poliklinikten ayrılmıştır. Bekleseydi; belki bu olay olmayacaktı. Kendisi tecrübeli bir anestezi uzmanıdır. Bekleyip, çocuğun uyanma protokolünü uygulaması gerekirdi. Elena Hanım, Aleyna G.'ye çocuğun ateşinin çıktığını söylüyor, bir şey yapılmıyor. Biz burada bilinçli taksir suçunun en üst sınırından ceza verilmesini bekliyoruz."

SANIKLARA İNDİRİM YAPILDI

Savunmaların ardından mahkeme, Levent O. ile Aleyna G.'nin 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti ardından suç kayıtlarının bulunmaması ve duruşmadaki tutumları nedeniyle indirim uyguladı. Böylece Levent O. ile Aleyna G.'nin cezası, 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına indirildi. Gül K., 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na Muhalefet' suçundan 1 yıl hapis ile 5 bin TL adli para cezası aldı. Gül K.'nin cezası da 10 ay hapis ile 4 bin lira adli para cezası oldu. 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Kerem G.Y.'nin cezası da 97 bin 200 lira adli para cezasına çevrildi.

'KEDİYİ ÖLDÜREN VATANDAŞ BİLE 3 YIL 8 AY CEZA ALDI'

Duruşmanın arından konuşan baba Aydın Sönmez, kararı istinafa taşıyacaklarını söyleyerek, "Doktorlar, bilinçli taksirden yargılandı. Bugün de karar duruşması oldu. Bu süre içinde çok yıpranıp, üzüldük. Yargılamanın sonunda doktorlara verilen ceza, 4 yıl 5 ay 10 gün. Aldıkları ceza bizi tatmin etmedi. Vicdanımızı da kanattı. Dava, Bölge Adliye Mahkemesi'ne gidecek. Geçtiğimiz ekim ayında yaşanan olayda, masum bir kediyi öldüren vatandaş bile 3 yıl 8 ay ceza aldı. Bizim canımız gitti, oğlumuz gitti ve verilen ceza ise 4 yıl 5 ay 10 gün" dedi.

'ŞAKA GİBİ KARAR'

Anne Elena Sönmez de "Bu karar, bana çok garip geldi. Bu karar, bana şaka gibi geldi. Bu doktorlar, işlerine devam ediyor. Kimse onları bilmiyor. Ben onların yüzlerinin ve isimlerinin bilinmesini isterim. Kimin bu çocuklara baktığını görsünler. Böyle şaka gibi karar beklememiştim" diye konuştu.