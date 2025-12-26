Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasa yapıcı bankaları belirledi

Bakanlığın internet sitesindeki açıklamada, piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan veya sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar için belirlenmiş kriterlerin 15 Aralık'ta açıklandığı anımsatıldı.

Açıklamada, piyasa yapıcılığı uygulaması çerçevesinde bankalara sağlanan haklar, getirilen yükümlülükler ve genel esaslara ilişkin hususları düzenleyen Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereğince başvuruda bulunanlardan gerekli kriterleri karşılayan ve Ocak-Aralık 2026 döneminde piyasa yapıcı olarak faaliyet göstermesi uygun görülen bankaların belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, uygun görülen bankalar şu şekilde sıralandı:

"Akbank, Denizbank, HSBC Bank, QNB Bank, Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası."