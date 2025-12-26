Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Sponsorlu İçerik
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: 180 Bin TL ceza ve 3 yıl hapis!
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: 180 Bin TL ceza ve 3 yıl hapis!
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Site sakinlerine yönelik: Fahiş Aidat dönemi bitiyor
Site sakinlerine yönelik: Fahiş Aidat dönemi bitiyor
'Kış saati uygulaması devam edecek'
'Kış saati uygulaması devam edecek'
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
SPK'dan içecek devine izin: Halka arz oluyor
SPK'dan içecek devine izin: Halka arz oluyor
Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
VEPARA hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararı var
VEPARA hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararı var
Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır
Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasına itiraz: İstihdamı vurur!
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasına itiraz: İstihdamı vurur!
Dolandırıcılar 'sahte Erdoğan videosu' ile kandırdı: 2.5 milyon kaptırdı!
Dolandırıcılar 'sahte Erdoğan videosu' ile kandırdı: 2.5 milyon kaptırdı!
11. Yargı Paketi yürürlükte: Cezaevlerinde tahliye hareketliliği başladı!
11. Yargı Paketi yürürlükte: Cezaevlerinde tahliye hareketliliği başladı!
Bakan Kurum tarih verdi: 500 bin sosyal konut için ilk kura o ilde
Bakan Kurum tarih verdi: 500 bin sosyal konut için ilk kura o ilde
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordinesinde İstanbul ve Karabük'te eş zamanlı gerçekleştirilen "siber casusluk operasyonu"nda, kişisel verileri hedef alarak kamu kurumlarına ait verilere yetkisiz erişim sağladığı tespit edilen suç şebekesinin 4 üyesi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 17:58, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 18:14
Yazdır
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in koordinasyonunda Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) işbirliğinde, vatandaşların kişisel verilerini hedef alarak kamu kurumlarına ait verilere yetkisiz erişim sağlamaya çalışan suç şebekesine yönelik "siber casusluk operasyonu" başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, veri depolama aygıtları ve örgütsel iletişim amaçlı kullanılan teknik cihazlara el konulurken, ele geçirilen materyaller adli bilişim incelemesine alınarak parola ve benzeri erişim engelleri aşıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

- 8 internet sitesi erişime kapatıldı

Operasyon sonucunda, yasa dışı yollarla elde edilen verilerin barındırıldığı ve terör örgütleri dahil isteyen herkesin erişimine imkan sağladığı tespit edilen 8 internet sitesi erişime kapatıldı.

MİT'in yaptığı incelemelerde, yasa dışı veri aktarımının sistematik bir casusluk faaliyetine dönüştürüldüğü tespit edildi.

MASAK tarafından yapılan incelemelerde, yasa dışı gelir trafiğinin kripto varlık transferleri üzerinden parçalara ayrıldığı, ödemelerin yurt dışı tabanlı platformlara yönlendirildiği ve para hareketliliğinin çok aşamalı transfer yöntemleriyle gizlendiği anlaşıldı. Söz konusu finansal akışın, soruşturma kapsamında kayıt altına alındığı bildirildi.

Siber Güvenlik Başkanlığının, siber casusluk faaliyetlerine ve ulusal siber güvenliği hedef alan tehditlere karşı MİT tarafından yürütülen operasyonlarda teknik destek verdiği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber