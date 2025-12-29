Ayrımcılık yapılan öğretmen hakkında idareye para cezası
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Balıkesir ilinde kadrolu öğretmene görev yaptığı okulda yapılan ayrımcılık iddiaları üzerine başlatılan inceleme sonucunda Türkiye insan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından ilgili idareye 50 bin TL para cezası verildi!
Başvuranın matematik öğretmeni olarak görev yaptığı okulda engelli öğretmenlerin
haklarını savunması nedeniyle siyasi ve felsefi görüş temelinde ayrımcılığa
maruz kaldığı gerekçesiyle Türkiye insan Hakları ve Eşitlik Kurumuna müracaatta
bulunmuştur.
TİHEK tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda;
Başvuranın CİMER'e felsefi görüş temelinde ayrımcılığa maruz kaldığı iddiasıyla
yaptığı başvurular gerekçe gösterilerek hakkında işlem başlatılmasının mağdurlaştırmaya
esas teşkil etmesi nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.
Bu kapsamda başvuruya konu olan olay bakımından? ihlalin etki ve sonuçlarının ağırlığı ve ayrımcılık yasağı ile korunmak istenen kamusal menfaat göz önünde bulundurularak ihlal konusu eylemle ilgili olarak Balıkesir Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğüne 50.000TLidari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
İŞTE TİHEK KARARI: