Malatya'da DEAŞ operasyonu: Eylem hazırlığındaki şüpheli tutuklandı

MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü, fırsat bulması halinde çatışma bölgelerine geçerek örgüte katılma arayışı içinde olduğu ve yılbaşı döneminde Türkiye'de eylem/saldırı hazırlığı yaptığı belirlendi. Şahsın yurt içi ve yurt dışında çok sayıda DEAŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu tespit edildi. MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyonla Burtakuçin Malatya'da gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile yasaklı yayın ele geçirildi.

Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, DEAŞ'a ait yazılımlar, örgütün sözde bayrak ve flama görselleri, motivasyon amaçlı kullanılan ve örgüte katılımı teşvik eden ses dosyaları, DEAŞ mensupları ve yöneticilerine ait görsel ve videolar ile örgütsel görüşmelere dair içeriklerin bulunduğu tespit edildi.

Malatya'da yakalanarak gözaltına alınan İbrahim Burtakuçin emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.