Haftanın kazandıranı altın oldu: Gram altın zirveyi zorluyor!
Fiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortası Yaptırın
Bakan Yerlikaya'dan trafik magandalarına uyarı: 180 Bin TL ceza ve 3 yıl hapis!
MİT'ten kişisel verileri çalan 'siber casuslar'a operasyon: 4 tutuklama
e-Devlet ihraç edilecek, uçaklarda internet devri başlayacak!
Kamu üniversiteleri arasında tarihin en yüksek promosyonu
66 meslekte belgesi olmayana iş yok: 12 aylık geçiş süreci başladı!
TÜİK Türkiye'nin gelir haritasını açıkladı: İşte en yüksek gelirli il!
Denizlerde bu yıl 177 bin denetim yapıldı, 76 gemiye el konuldu
Erdoğan: Türkiye sağlıkta öncü ve örnek bir ülke oldu
İstanbul'da taksi ücretine talep edilen zam oranı belli oldu
8 Kamu Kurumu Toplamda 2 Bin 882 Personel Alacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Site sakinlerine yönelik: Fahiş Aidat dönemi bitiyor
'Kış saati uygulaması devam edecek'
Mehmet Şimşek: Fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz
Yıllık enflasyon beklentileri geriledi
MİT saldırı hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
SPK'dan içecek devine izin: Halka arz oluyor
Akkuyu nükleer santrali devreye alınacak
VEPARA hakkında soruşturma başlatıldı: 31 gözaltı kararı var
Yeni yıl gelmeden simite zam geldi
Çocuk fotoğrafı paylaşmanın bedeli ağır
İstanbul Valiliğinden kar uyarısı
Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Zincir marketlerin pazar günü kapalı olmasına itiraz: İstihdamı vurur!
Dolandırıcılar 'sahte Erdoğan videosu' ile kandırdı: 2.5 milyon kaptırdı!
11. Yargı Paketi yürürlükte: Cezaevlerinde tahliye hareketliliği başladı!
Bakan Kurum tarih verdi: 500 bin sosyal konut için ilk kura o ilde
Libya heyetinin öldüğü uçak kazasında enkaz alanında çalışmalar devam etti

Ankara'da Libya askeri heyetinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili enkazın bulunduğu bölgede incelemeler, 3'üncü gün de devam etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Aralık 2025 19:23, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 19:25
Libya heyetinin öldüğü uçak kazasında enkaz alanında çalışmalar devam etti

Ankara'da 3 gün önce resmi temaslarını tamamlayan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan Falcon 50 tipi jet, dönüş yolunda Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarındaki Kesikkavak Mahallesi mevkiinde düştü. Pilotun, hava kontrol merkezine genel elektrik arızası bildirimi yapıp, acil iniş talebinde bulunmasının ardından meydana gelen kazada Orgeneral Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab, Genelkurmay Başkanı Medya Ofisi Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ve 3 mürettebat hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 8 kişinin Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sürüyor.

Uçağın parçalarının dağıldığı 3 kilometrekarelik alandaki incelemeler kazanın ardından 3'üncü gün de devam etti. Jandarma, polis, UMKE, itfaiye ve AFAD ekipleri alandaki çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, güvenlik çemberine alınan enkaz alanında delil araştırması yaptı.

