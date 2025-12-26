Şile Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 15 tutuklama
Tutuklu Murat Övüç, Tekirdağ'daki cezaevine sevk edildi

Sanal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanan sanal medya ünlüsü Murat Övüç, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Haber Giriş : 26 Aralık 2025 22:01, Son Güncelleme : 26 Aralık 2025 22:17
İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtüsü takarak video paylaşan sanal medya ünlüsü Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından geçen cumartesi günü adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'halkı kin ve tahrik' suçlamasıyla tutuklanan Övüç, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Övüç, bugün saat 20.00 sıralarında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. Jandarma aracı ile getirilen Övüç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

