27 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıkları.

7- Türkiye Bisiklet Federasyonu ve 15 Temmuz Derneğince, "Sarıkamış Şehitleri Anısına İstanbul'dan Kars'a" adıyla düzenlenen bin 211 kilometrelik anma sürüşü, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndan başlayacak.

1- Trendyol 1. Lig'in 19. haftasına Özbelsan Sivasspor-Bandırmaspor, SMS Grup Sarıyer-Sipay Bodrum FK, Atko Grup Pendikspor-Esenler Erokspor ve İmaj Altyapı Vanspor FK-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edilecek.

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

