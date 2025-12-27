Strateji ve Bütçe'de 5 kritik göreve atama
26 Aralık 2025 tarihli kararlarda Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığındaki bazı üst kadrolara atamalar yapılırken; Meteoroloji Genel Müdürlüğünde iki bölge müdürü görevden alındı, yerlerine yeni atamalar gerçekleştirildi. Lüksemburg, Karadağ ve AB Daimi Temsilciliğinde de görev değişiklikleri oldu.
ATAMA KARARLARI
Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan;
- Plan ve Programlar Genel Müdür Yardımcılığına Serdar ALT AY,
- Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Cem FENDOĞLU,
- Devlet Yardımları Genel Müdür Yardımcılığına Volkan ÖZ,
- Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Önder DEMİREZEN,
- I. Hukuk Müşavirliğine Zuhal EDİŞ,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan;
- Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına Değer ECER,
- Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Hasan BEBEK,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Yakup YILDIRIM atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Meteoroloji Genel Müdürlüğü;
- 4. Bölge Müdürü Ayşe GEMİCİ,
- 15. Bölge Müdürü Abdulkerim KAY A,
görevden alınmış,
- 4. Bölge Müdürlüğüne Murat AYVAZOGLU,
- 15. Bölge Müdürlüğüne Bayram DOĞAN, atanmıştır.
Lüksemburg Büyük Dükalığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Faruk KAYMAKÇI atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, ikili İlişkiler Genel Müdürü Yaprak BALKAN,
- Karadağ Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Ayda ÜNLÜ,
Sağlık Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hakan BOZKURT atanmıştır.
26 Aralık 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI